هل يصل ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي ويحصل على ممر شرفي في ملعب الاتحاد؟

ألقت صحيفة ”ذا صن“ الضوء على خسارة مانشستر سيتي أمام توتنهام 2-0، والتي منحت فريق ليفربول المتصدر فرصة توسيع الفارق عن منافسيه إلى 22 نقطة كاملة؛ ما يجعل من تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مسألة وقت فقط.

وفاز ليفربول على ساوثهامبتون 4-0 بفضل تألق نجمه المصري محمد صلاح، الذي سجل هدفين وأصبح الفريق على بعد 18 نقطة فقط من أصل 39 ممكنة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، الغائب عن خزائن الفريق منذ 30 عاما، وسيكون الأول للفريق تحت المسمى الجديد.

ويلتقي مانشستر سيتي مع ليفربول في ملعب الاتحاد في إطار الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي، ويبقى لفريق المدرب الألماني يورغن كلوب 6 لقاءات قبل مواجهة منافسه المباشر الذي هزمه ذهابا في أنفيلد 3-1.

وحال فوزه باللقاءات الستة المقبلة سيصل ليفربول لملعب الاتحاد بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز، وسيضطر فريق الإسباني بيب غوارديولا لإقامة ممر شرفي في ملعبه لمنافسه تكريما له على التتويج باللقب.

ويواجه ليفربول قبل قمة ملعب الاتحاد فرق نوريتش سيتي وويستهام يونايتد وواتفورد وبورثموت وإيفرتون وكريستال بالاس، وهي فرق فاز عليها الفريق في مرحلة الذهاب.

ويحتاج مانشستر سيتي لتجنب إقامة ممر شرفي تعثر ليفربول على الأقل في لقاء وفوزه في اللقاءات الستة المقبلة، ليصل الفريقان للجولة الـ32 دون حسم اللقب.

وحقق ليفربول أرقاما قياسية هذا الموسم فقد فاز في 24 لقاء وتعادل في مباراة واحدة وحقق الفوز رقم 20 على التوالي في ملعبه أنفيلد، كما يستعد لتحقيق اللقب دون هزيمة ومعادلة رقم آرسنال التاريخي كما بإمكانه تجاوز الـ 100 نقطة، والتي حققها مانشستر سيتي قبل موسمين كأعلى عدد نقاط.