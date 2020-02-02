مباراة توتنهام ومانشستر سيتي.. ثلاثي السبيرز يتصدرون التقييم في ليلة سقوط غوارديولا أمام مورينيو

أسقط توتنهام هوتسبير ضيفه مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد في العاصمة البريطانية لندن، في إطار الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

وساهم فوز توتنهام على مانشستر سيتي في توسيع فارق النقاط بين ليفربول والسيتي إلى 22 نقطة، ليصبح تتويج الريدز بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 1990 مسألة وقت فقط لا غير، حيث يملك ليفربول حاليا 73 نقطة مقابل 51 نقطة لمانشستر سيتي، في حين رفع توتنهام رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، ليشعل المنافسة على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ونجح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام في فرض أسلوبه في مواجهة الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي، حيث اعتمد ”سبيشيال وان“ على الدفاع المحكم في مواجهة نجوم السيتي، وعلى رأسهم أغويرو ورحيم سترلينغ ورياض محرز وكيفين دي بروين.

وشهدت المباراة نقطتي تحول بارزتين، الأولى في الدقيقة 40 عندما تصدى الحارس المتألق هوغو لوريس لركلة جزاء سددها الألماني غوندوغان، والثانية في الدقيقة 61 بعد أن تعرض الظهير الأيسر الأوكراني زيتشينكو للطرد بعد أن نال البطاقة الصفراء الثانية.

وبعد الطرد بدقيقتين فقط أحرز بيرغوين هدف توتنهام الأول، في مشاركته الأولى بالبريمييرليغ، بعد انضمامه إلى السبيرز من أيندهوفن الهولندي في الميركاتو الشتوي، وأنهى الكوري الجنوبي هيونغ مين سون الموقف تماما في الدقيقة 71.

ورصدت صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية تقييم نجوم توتنهام ومانشستر سيتي في المباراة.

توتنهام هوتسبير

حصل الحارس هوغو لوريس والمدافع توبي ألديرفيريلد وبيرغوين على 8 درجات، وهو أعلى تقييم في الفريقين.

ونال 7 درجات كل من هاري وينكس، جيوفاني لو سيلسو، ولوكاس مورا.

وحصل على 6 درجات كل من هيونغ مين سون، ديلي ألي، تانغانغا، سيرغ أورييه، في حين حصل دافنسون سانشيز على 5 درجات.

مانشستر سيتي

حصل أوتاميندي ورودري وأوغويرو على 7 درجات.

ونال 6 درجات كل من إيدرسون، كايل ووكر، فيرناندينو، كيفين دي بروين، رياض محرز.

وحصل على 5 درجات كل من رحيم سترلينغ، وغوندوغان، في حين حصل زيتشينكو على أقل درجة في لاعبي الفريقين، بـ4 درجات.