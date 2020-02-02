مباراة توتنهام ومانشستر سيتي.. مورينيو يعترض ويطالب بطرد سترلينغ (شاهد)

اعترض البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي توتنهام على عدم طرد رحيم سترلينغ، خلال مباراة الفريقين، بقمة مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي الدقيقة 15 تدخل رحيم سترلينغ مهاجم السيتي على آلي لاعب توتنهام بقوة بدون الكرة، وقرر الحكم إشهار الكارت الأصفر في وجه مهاجم مانشستر.

ومع إعادة اللقطة من خلال تقنية الفيديو، أوضحت الصورة تدخل سترلينغ بعنف مع آلي، ما جعل مورينيو ينفعل ويتهكم على الحكم بسبب عدم طرد مهاجم السيتي.

???? | جوزيه مورينيو معترضًا على قرار الڤار بعدم طرد رحيم ستيرلينغ. [سكاي] pic.twitter.com/LpaFF8h3Wq — ميديا البريميرليغ (@EPL4Media) February 2, 2020

ويتجدد صراع جوزيه مورينيو، وبيب غوارديولا، عندما يلتقي توتنهام ضد مانشستر سيتي، اليوم الأحد، في المباراة التي تقام على ملعب توتنهام الجديد، في مباراة يسعى من خلالها كلا المدربين لتحقيق الثلاث نقاط.

ويحتل مانشستر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة، بفارق 22 نقطة كاملة عن ليفربول، قبل انطلاق الجولة 25، بينما يأتي توتنهام في المركز 8 برصيد 34 نقطة.