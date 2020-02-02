ليفربول يستعد للتعاقد مع جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند في صفقة خيالية

تواصل إدارة نادي ليفربول الإنجليزي التخطيط مبكرًا لدخول سوق الانتقالات الصيف المقبل بكل قوة، رغم اقتراب الفريق من حسم لقب الدوري الإنجليزي مبكراً.

ويستعد ليفربول الذي اكتفي بإبرام صفقة وحيدة خلال الميركاتو الشتوي الجاري، لتدعيم صفوفه بعدد من الأسماء المميزة في الصيف المقبل.

وتعاقد ليفربول خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة مع الياباني مينامينو صانع العاب فريق ريدبول سالزبورغ النمساوي.

جادون سانشو

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن جادون سانشو لاعب بروسيا دورتموند الألماني، هو الاسم الوحيد الذي ارتبط بالانتقال إلى ليفربول طوال الفترة الماضية.

ويقدم سانشو موسماً رائعاً مع بروسيا دورتموند، كما أنه يشارك بشكل منتظم مع منتخب إنجلترا تحت قيادة غاري ساوثغيت المدير الفني، حيث سجل سانشو 15 هدفاً هذا الموسم كما صنع 16 تمريرة حاسمة في جميع البطولات بالموسم الجاري.

وشهدت علاقة جادون سانشو مع لوسيان فافر المدير الفني لدورتموند توتراً في بداية الموسم قبل أن تعود الأمور لطبيعتها فيما بعد.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن النرويغي يان ايغ فيورتوفت المحلل واللاعب السابق بالدوري الإنجليزي الممتاز أن جادون سانشو قرر الرحيل إلي فريق جديد في الصيف المقبل.

الصفقة الأغلى

وقال فيورتوفت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر“: “ من المحتمل جداً أن يغادر جادون سانشو دورتموند هذا الصيف“.

وأضاف: ”مسؤولو ليفربول متحمسون جداً بخصوص ضم سانشو لكنهم يتساءلون إن كانوا مستعدون لتحمل تكلفة ضم اللاعب، دورتموند يريد 126 مليون جنيه إسترليني مقابل انتقاله“.

وذكرت ”ديلي إكسبريس“ أن ليفربول لم يضم سوى مينامينو في الميركاتو الشتوي، بجانب التعاقد مع الحارس أدريان في الصيف الماضي في صفقة انتقال حر، كبديل للبرازيلي اليسون بيكير.

ويعزز عدم إنفاق ليفربول للكثير من الأموال من قدرته المالية في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ليفربول عقد صفقة رابحة مع إحدى شركات الملابس العالمية، بداية من الموسم المقبل، ومن المتوقع أن ترتفع الموارد المالية للنادي إثر ذلك.