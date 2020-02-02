آرسنال يواصل نتائجه المخيبة بالتعادل مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي

واصل آرسنال نتائجه المخيبة، وتعادل سلبيا، مع بيرنلي، اليوم الأحد، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب تيرف مور.

وفشل لاعبو الفريقين في استغلال الفرص المتاحة لتنتهي المباراة دون أهداف.

وتوقفت سلسلة انتصارات آرسنال المتتالية، أمام منافسه بيرنلي عند 11 فوزا، في حين أن آخر فوز لبرنلي على آرسنال يعود للعام 2008.

وتعادل آرسنال للمرة الرابعة على التوالي في الدوري الإنجليزي، وللمرة الثالثة عشرة في المسابقة الموسم الحالي، في حين فاز 6 مرات، وخسر 6.

ورفع التعادل رصيد آرسنال إلى 31 نقطة في المركز العاشر مع نيوكاسل وساوثهامبتون، وهو نفس رصيد بيرنلي كذلك.

وشهدت الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي، تعادل تشيلسي وليستر سيتي 2/2، وفوز ليفربول 4/0 على ساوثهامبتون، وتعادل مانشستر يونايتد سلبيا مع وولفرهامبتون، وتختتم الجولة بمواجهة مانشستر سيتي مع توتنهام.