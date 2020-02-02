غوارديولا يعترف بالفشل مع مانشستر سيتي في هذه الحالة

قال الإسباني بيب غوارديولا، مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه سيعتبر ولايته برفقة السيتي فاشلة في حالة واحدة.

وتوّج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين تحت قيادة غوارديولا، كما فاز بجميع الألقاب المحلية الموسم الماضي، بعد التتويج بالبريمييرليغ وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة المحترفين.

وقال غوارديولا: ”الموسم الماضي كان استثنائيا بالنسبة لمانشستر سيتي، ولكن الناس قالوا إنك لم تفز بدوري أبطال أوروبا، ولذلك فإنني سأعتبر ولايتي في مانشستر سيتي غير مكتملة، وسوف تكون فاشلة إذا لم يفز الفريق بدوري أبطال أوروبا تحت قيادتي“.

وأكد أن لقب بطولة الدوري الإنجليزي أصبح محسوما لصالح ليفربول هذا الموسم، وأن تركيز مانشستر سيتي سيكون على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويحتل ليفربول قمة البريمييرليغ بفارق 22 نقطة عن مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل، ويواجه اليوم توتنهام هوتسبير اللندني في المرحلة الـ24 من المسابقة.

وسوف يكون مانشستر سيتي على موعد ناري في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عندما يلتقي ريال مدريد الإسباني.

وسوف تقام مباراة الذهاب بين الناديين في ملعب ”سانتياغو برنابيو“ يوم الأربعاء الـ26 من فبراير في لقاء الذهاب، قبل أن يلتقيا إيابا في ملعب ”الاتحاد“ يوم الـ 17 من مارس المقبل.

وخرج مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي على يد توتنهام في دور الثمانية، علما بأن السبيرز تأهل إلى النهائي وخسر أمام ليفربول بهدفين نظيفين.