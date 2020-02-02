تقرير: يوفنتوس يفاجئ ليفربول بعرض خيالي لضم فان دايك

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية تتعلق بالنجم الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، في الموسم المقبل.

ويقدم فان دايك مستويات رائعة رفقة ليفربول منذ انتقاله إلى الريدز في شتاء 2018 من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.

وتوّج فان دايك بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وأخيرا كأس العالم للأندية مع ليفربول في عام 2019، وأصبح الريدز قريبا للغاية من الفوز بالدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، بعد غياب منذ عام 1990.

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية إن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع فان دايك في صفقة تاريخية بعد نهاية الموسم الجاري.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، إلى أن إدارة يوفنتوس وضعت 150 مليون جنيه إسترليني ثمنا لمدافع ليفربول فان دايك، وهو ما يعني ضعف المقابل الذي انتقل به من ساوثهامبتون إلى الريدز قبل عامين.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في نادي يوفنتوس قوله: ”بعد الألقاب التي حققها فان دايك مع ليفربول، فإن يوفنتوس يرى أن فان دايك يمكن أن يكون راغباً في خوض تحد جديد، خاصة أنه يلعب في الدوري الإنجليزي منذ سنوات“.

وتابع المصدر: ”يوفنتوس يخطط لتقديم عرض قياسي للتعاقد مع فان دايك بنهاية الموسم الجاري“.

وأثار فان دايك الجدل قبل يومين، عندما فتح الباب على مصراعيه أمام الرحيل عن ليفربول.

وقال فان دايك: ”حاليا أنا سعيد في ليفربول، وعلاقتي رائعة بالجميع، اللاعبين والمدرب يورغن كلوب، ولكن بعد نهاية الموسم ستكون هناك أمور على الطاولة، ووقتها يمكن أن أنظر إلى ما يُوجد عليها“، في إشارة إلى العروض التي ستصل إليه من عمالقة آخرين في أوروبا من خارج الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ.

ويرتبط فان دايك، البالغ من العمر 28 عاما، بعقد مع ليفربول يستمر حتى صيف 2023.

وشارك الهولندي الدولي هذا الموسم في 34 مباراة، وأحرز 4 أهداف، وصنع هدفا آخر.

وبحسب موقع ”ترانسفير ماركت“، فإن سعر نجم ليفربول يصل حاليا إلى 100 مليون يورو.