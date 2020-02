مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون.. إحصائية مميزة لمحمد صلاح بعد تحطيم رقم سواريز

حقق نادي ليفربول فوزا عريضا على ضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 25 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد اللقاء تألق النجم المصري محمد صلاح الذي سجل هدفي الريدز الثالث والرابع في شباك ساوثهامبتون.

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 14 هدفا في البريمييرليغ بالموسم الجاري، وبفارق ثلاثة أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز.

رقم سواريز

ولم يتوقف الأمر بالنسبة لمحمد صلاح عند رفع رصيده إلى 14 هدفا، وذكر موقع ”بليتشر فوتبول“ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ أن محمد صلاح نجح في تحطيم رقم الأورغوياني لويس سواريز، نجم ليفربول السابق.

وسجل صلاح 70 هدفا حتى الآن مع الريدز في البريمييرليغ متفوقا على سوايرز الذي سجل 69 هدفا فقط في الدوري الإنجليزي.

وبات صلاح رابع هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي، خلف كل من روبي فاولر صاحب الصدارة بـ128 هدفا، وستيفن غيرارد 120 هدفا، ومايكل أوين 118 هدفا.

معدل مبهر

وبجانب رفع رصيده من الأهداف، قال كارل كليمنتي الصحفي الإنجليزي، إن محمد صلاح بات يمتلك معدل التهديف الأفضل في تاريخ ليفربول.

وقال كليمنتي عبر حسابه علي تويتر: ”معدل تسجيل محمد صلاح للأهداف في المباراة الواحدة يصل إلى 0,65 وهو الأفضل في تاريخ النادي الذي يمتد تاريخه إلى 127 عاما، وهو يتفوق على معدل تهديف جوردون هودسون 0,64 ”.

وسجل صلاح 89 هدفا بقميص ليفربول في 137 مباراة لعبها في جميع المسابقات.

وقالت شبكة ”أوبتا“ المختصة بالأرقام والإحصائيات: ”محمد صلاح سجل على ملعب فريقه 11 هدفا في مسابقة الدوري هذا الموسم أكثر من أي لاعب آخر“.

Mohamed Salah's goal per game ratio now stands at 0.65, the highest in the club's 127 year history surpassing Gordon Hodgson's record of 0.64. #LFC

— Carl Clemente (@clemente_carl) February 1, 2020