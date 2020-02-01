جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على ساوثهامبتون (صورة)

ابتعد ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفارق 22 نقطة عن ملاحقيه بعدما سجل أربعة أهداف في الشوط الثاني عن طريق أليكس أوكسليد-تشامبرلين وجوردان هندرسون وثنائية لمحمد صلاح ليفوز 4-صفر بملعبه على ساوثهامبتون اليوم السبت.

وحقق ليفربول بذلك الفوز الـ20 على التوالي بملعبه في مسيرة بدأت الموسم الماضي، ليعادل رقم مانشستر سيتي القياسي الذي حققه بين مارس آذار 2011 ومارس آذار 2012.

وبات ليفربول متفوقا بأميال على سيتي حامل اللقب وصاحب المركز الثاني الذي يزور توتنهام هوتسبير، غدا الأحد.

وفي غياب ساديو ماني المصاب، بدا ليفربول مفككا في الشوط الأول وتدخل حارسه أليسون بيكر مرتين ليحرم داني إينجس من التسجيل بينما تصدى أليكس مكارثي حارس ساوثهامبتون لفرصة مزدوجة في الجانب الآخر.

ووضع أوكسليد-تشامبرلين، الذي اقترب من التسجيل في الشوط الأول بتسديدة أبدلت اتجاهها، ليفربول في المقدمة في الدقيقة 47، عندما انطلق إلى قلب الملعب من اليسار وأطلق تسديدة منخفضة من 18 مترا لم يحرك لها مكارثي ساكنا.

وضاعف هندرسون النتيجة في الدقيقة 60 عندما وضع الكرة في سقف المرمى من عشرة أمتار بفضل انطلاقة جيدة من روبرتو فيرمينو، الذي دخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر ومرر الكرة للوراء إلى قائد فريقه ليسجل.

وتوج صلاح انتصار ليفربول بهدفين قرب النهاية، جاء الأول بلمسة بسيطة من فوق الحارس في الدقيقة 72 بعد تمريرة من هندرسون، تلاه هدف آخر في الوقت المحتسب بدل الضائع عقب كرة هيأها له فيرمينو.