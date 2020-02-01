نادي ليفربول يكتسح ساوثهامبتون ويواصل هيمنته على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي

حقق نادي ليفربول انتصارا ثمينا على ضيفه ساوثهامبتون، مساء السبت، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأنفيلد، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 25.

وسجل رباعية ليفربول كل من أليكس أوكسليد تشامبرلين (47) وجوردان هندرسون (60) ومحمد صلاح (72- 90).

وبتلك النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى 73 نقطة في صدارة جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 31 نقطة، ليتراجع إلى المركز الـ11.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بقوة، بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 47، بعد تسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء من قبل تشامبرلين، لم يتحرك مكارثي للتصدي لها.

وأضاف هندرسون الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 60، بعدما مرر فيرمينو كرة متقنة من داخل منطقة الجزاء، لهندرسون القادم من الخلف، والذي سدد كرة قوية فشل مكارثي في التعامل معها.

ودون صلاح اسمه في قائمة المسجلين، بعدما تلقى تمريرة سحرية من هندرسون لينفرد بمكارثي، ويسجل بسهولة في الشباك في الدقيقة 72.

ورفض ليفربول أن ينهي المباراة دون التسجيل الهدف الرابع، بعدما تلاعب فيرمينو بستيفنز ومرر كرة لصلاح، ليسجلها بسهولة في الدقيق 90 وينتهي اللقاء بعدها بفوز ليفربول برباعية نظيفة.