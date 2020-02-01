جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية محمد صلاح في مباراة ليفربول وساوثهامبتون (صورة)

أحرز الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثالث لفريقه ليفربول في مرمى ساوثهامبتون، في المباراة المقامة حاليا على ملعب ”آنفيلد“ ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

جاء الهدف في الدقيقة 72 من تمريرة بينية متقنة من جوردان هندرسون، إلى صلاح المنطلق من وسط الملعب لينفرد بالمرمى ويسدد كرة رائعة من فوق الحارس إلى داخل الشباك.

ونجح صلاح في تسجيل 5 أهداف في 5 مباريات خاضها مع ليفربول ضد ساوثهامبتون، كما صنع هدفا آخر في الدوري الإنجليزي، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، متفوقاً بفارق 19 نقطة كاملة على أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

ورفع صلاح رصيده في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي إلى 14 هدفا، في القائمة التي يتصدرها جيمي فاردي نجم ليستر سيتي برصيد 17 هدفا، وخلفه الأرجنتيتي أغويرو نجم مانشستر سيتي برصيد 16 هدفا، ثم داني إنغز نجم ساوثهامبتون برصيد 14 هدفا.