شاهد ثنائية محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون (فيديو)

سجل الدولي المصري محمد صلاح، هدفا رائعا لفريقه ليفربول في شباك نظيره ساوثهامبتون، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وجاء هدف صلاح، وهو الثالث للريدز، في الدقيقة 71 بعد كرة بينية رائعة وضعته منفردا في مواجهة حارس ساوثهامبتون.

هددددددددددددددددددددف ليفربول الثالث " محمد صلاح " ???????????? HD حـسابي الأسـاسي @CC7SI pic.twitter.com/PzVfOAnwvc — أهــــــــــــداف saqar (@almajid28463355) February 1, 2020

وأضاف النجم المصري الهدف الرابع للريدز والثاني له في المباراة في الدقيقة 90.

هددددددددددددددددددددددددف ليفربول الرابع " محمد صلاح " HD حـسابي الأسـاسي @CC7SI pic.twitter.com/vVjIRFnEpu — أهــــــــــــداف saqar (@almajid28463355) February 1, 2020

ويسعى ليفربول لمواصلة انتصاراته من أجل الابتعاد بصدارة جدول ترتيب الإنجليزي برصيد 70 نقطة، متفوقا بفارق 19 نقاط كاملة على أقرب منافسيه مانشستر سيتي صاحب الوصافة، بينما يحتل ساوثهامبتون المركز التاسع برصيد 31 نقطة.

وساهم محمد صلاح في قيادة ليفربول نحو تحقيق الفوز في المواجهات الخمس التي شارك فيها ضد ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي، ليحقق الفرعون العلامة الكاملة مع الريدز بحصد 15 نقطة.

كما نجح محمد صلاح في تسجيل 13 هدفا في النسخة الحالية بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي قائمة الهدافين برصيد 17 هدفا، كما يعد النجم المصري خامس أفضل هداف في تاريخ نادي ليفربول بالبريميرليغ برصيد 67 هدفا، حيث تجاوز الإسباني فرناندو توريس الذي تراجع للمركز السادس، بينما يتصدر روبي فاولر القائمة بـ128 هدفا.