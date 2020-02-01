أهداف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون.. 4-0 لـ“الريدز“ (فيديو)

سجل تشامبرلين الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره ساوثهامبتون، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

يبحث ليفربول، عن تحقيق فوزه العشرين تواليا على أرضه ومعادلة رقم مانشستر سيتي.

هددددددددددددددددددددف ليفربول الأول " تشامبرلين " HD حـسابي الأسـاسي @CC7SI pic.twitter.com/r4Qd10vi0W — أهــــــــــــداف saqar (@almajid28463355) February 1, 2020

وفي الدقيقة 60 يسجل جوردان هندرسون الثاني لليفربول.

هددددددددددددددددددددف ليفربول الثاني " هندرسون " HD حـسابي الأسـاسي @CC7SI pic.twitter.com/n1fhKWusQD — أهــــــــــــداف saqar (@almajid28463355) February 1, 2020

وفي الدقيقة 71 يسجل محمد صلاح هدفا ثالثا رائعا للريدز.

هددددددددددددددددددددف ليفربول الثالث " محمد صلاح " ???????????? HD حـسابي الأسـاسي @CC7SI pic.twitter.com/PzVfOAnwvc — أهــــــــــــداف saqar (@almajid28463355) February 1, 2020

وأضاف النجم المصري الهدف الرابع للريدز والثاني له في المباراة في الدقيقة 90.

هددددددددددددددددددددددددف ليفربول الرابع " محمد صلاح " HD حـسابي الأسـاسي @CC7SI pic.twitter.com/vVjIRFnEpu — أهــــــــــــداف saqar (@almajid28463355) February 1, 2020

ويستقبل ليفربول المتصدر بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي، ساوثهامبتون الذي يعيش فترة جيدة فاز فيها خمس مرات في آخر سبع مباريات، لكن ليفربول قد فاز في 23 مباراة من أصل 24 وتعادل مرة يتيمة.

وبحال فوز ليفربول اليوم سيبتعد بفارق 22 مؤقتا عن سيتي الذي يخوض مواجهة صعبة غدا على أرض توتنهام.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 70 نقطة وبدون هزيمة، بالإضافة إلى ذلك فهو بحاجة للحصول على 24 نقطة في مبارياته الـ14 المقبلة بالبطولة لتتويجه بلقب البطولة رسميا دون النظر لنتائج باقي منافسيه.