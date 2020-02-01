 أهداف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون.. 4-0 لـ“الريدز“ (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون.. 4-0 لـ“الريدز“ (فيديو)

أهداف مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون.. 4-0 لـ“الريدز“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

سجل تشامبرلين الهدف الأول لفريق ليفربول في شباك نظيره ساوثهامبتون، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

يبحث ليفربول، عن تحقيق فوزه العشرين تواليا على أرضه ومعادلة رقم مانشستر سيتي.

وفي الدقيقة 60 يسجل جوردان هندرسون الثاني لليفربول.

وفي الدقيقة 71 يسجل محمد صلاح هدفا ثالثا رائعا للريدز.

وأضاف النجم المصري الهدف الرابع للريدز والثاني له في المباراة في الدقيقة 90.

ويستقبل ليفربول المتصدر بفارق 19 نقطة عن مانشستر سيتي، ساوثهامبتون الذي يعيش فترة جيدة فاز فيها خمس مرات في آخر سبع مباريات، لكن ليفربول قد فاز في 23 مباراة من أصل 24 وتعادل مرة يتيمة.

وبحال فوز ليفربول اليوم سيبتعد بفارق 22 مؤقتا عن سيتي الذي يخوض مواجهة صعبة غدا على أرض توتنهام.

ويتصدر ليفربول جدول الترتيب برصيد 70 نقطة وبدون هزيمة، بالإضافة إلى ذلك فهو بحاجة للحصول على 24 نقطة في مبارياته الـ14 المقبلة بالبطولة لتتويجه بلقب البطولة رسميا دون النظر لنتائج باقي منافسيه.

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