تشيلسي يخطف نقطة ثمينة من ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي‎

انتزع فريق تشيلسي نقطة ثمينة من أرض مضيفه ليستر سيتي، يوم السبت، بعد أن فرض التعادل بهدفين لمثلهما في مباراة ضمن الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على ملعب ”كينغ باور“ في ليستر بالتعادل السلبي، رغم تمكن الفريقين من خلق العديد من الفرص السانحة للتسجيل.

وشهدت الدقيقة الأولى من أحداث الشوط الثاني تقدم تشيلسي بواسطة مدافعه الألماني أنتونيو روديجر، قبل أن ينجح أصحاب الأرض ليستر ستي في تسجيل هدفين متتاليين في الدقائق الـ 54 و64 عبر اللاعبين هارفي برنس وبينجامين تشايلويل.

ولم يتأخر رد الضيوف كثيراً، إذ عاد روديجر ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه من رأسية محكمة عند الدقيقة الـ 71.

ورغم محاولات لاعبي ليستر تسجيل هدف التقدم، إلا أن خط دفاع تشيلسي نجح في الصمود حتى إعلان صافرة النهاية بتعادل الفريقين.

وبهذه النتيجة، استقر ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 49 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع على سلم الترتيب.