كم أنفقت أندية الدوري الإنجليزي على سوق الانتقالات في يناير؟

قالت مجموعة الأعمال الرياضية في مؤسسة ”ديلويت“ للاستشارات المالية والمحاسبة في تقرير، إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنفقت 230 مليون جنيه إسترليني (302 مليون دولار) على صفقات الانتقالات التي أبرمتها خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير كانون الثاني المنصرم، وهو ثاني أعلى معدل للإنفاق خلال انتقالات منتصف الموسم.

وبهذا يبلغ إجمالي الإنفاق على صفقات الانتقال في موسم 2019-2020 بما في ذلك صفقات ما قبل انطلاق الموسم 1.6 مليار جنيه إسترليني، وهو ثاني أعلى إنفاق بعد إنفاق الأندية 1.9 مليار جنيه إسترليني في موسم 2017-2018.

لكن 25% من هذا المبلغ أنفق خلال اليوم الأخير من فترة الانتقالات أمس الجمعة، بينما سيطرت صفقات إعارة قصيرة المدة على المشهد.

ولم تنشط أول أربعة أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز في سوق الانتقالات في اليوم الأخير، في حين تعاقد مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لاعب شنغهاي شينهوا الصيني على سبيل الإعارة.

ويبدو أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز قررت تقليص نشاطها في سوق الانتقالات الشتوية بعد إنفاقها مبلغا قياسيا في 2018 بلغ 430 مليون جنيه إسترليني.

وعن هذه الأرقام، قال تيم بريدج، رئيس مجموعة الأعمال الرياضية في ديلويت: ”الأندية تركز على تحقيق الاستقرار المالي على المدى الطويل، وهي لذلك أقل رغبة في المبالغة في الإنفاق على صفقات قصيرة المدة في ظل وجود ميزانية محددة سلفا للتعاقدات.

”هذا دليل إضافي على وجود استراتيجيات بارزة في مجال الانتقالات في السنوات الأخيرة، مثل اللجوء إلى عقود إعارة تتضمن في الكثير من الأحيان إمكانية الشراء بعد ذلك، إلى جانب التركيز على تطوير المواهب الشابة في أكاديميات الأندية“.

وفي فترة الانتقالات الشتوية المنتهية، أنفقت أكبر ستة أندية إنجليزية وهي ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير وآرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي 52% من إجمالي المبلغ الذي أنفقته أندية البطولة طوال يناير كانون الثاني المنصرم.

وزاد إنفاق أكبر خمس بطولات للدوري في أوروبا في الشهر الماضي عما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت ديلويت: إن أندية الدوري الإيطالي أنفقت خلال الشهر الماضي 180 مليون جنيه إسترليني، بينما أنفقت أندية الدوري الألماني 165 مليون جنيه إسترليني، وأنفقت فرق الدوري الإسباني 110 ملايين جنيه إسترليني، بينما أنفقت أندية الدوري الفرنسي 100 مليون جنيه إسترليني.