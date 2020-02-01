الموعد والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

يحل تشيلسي ضيفا ثقيلا على ليستر سيتي في مواجهة قوية ومثيرة تقام اليوم السبت في الجولة الـ25 للدوري الإنجليزي.

وتبدو هذه المباراة مهمة للغاية في ظل صراع المربع الذهبي بين عدة أندية تتنافس على المقعدين الثالث والرابع خاصة مع اقتراب ليفربول من الفوز بلقب الدوري بجانب وصافة مانشستر سيتي.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة ليستر سيتي ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ووكرز الساعة 15:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بصوت المعلق حفيظ دراجي.

ترتيب الفريقين

يحتل ليستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط عن مانشستر سيتي الوصيف، وحقق أصحاب الأرض 15 فوزًا من 24 مباراة وتعادلوا 3 مرات وتلقوا 6 خسائر، وسجلوا 52 هدفا وتلقوا 24 هدفا.

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 40 نقطة بعد أن حقق البلوز 12 فوزا من 24 مباراة وتعادلوا 4 مرات وتلقوا 8 خسائر وسجل الفريق 41 هدفا وتلقى 32 هدفا.

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين بالتعادل ولكن تشيلسي يتفوق في آخر 10 مباريات ضد ليستر سيتي، وفاز البلوز 5 مرات مقابل 4 تعادلات وفوز وحيد لصالح ليستر.

وتقابل برندان رودجرز مدرب ليستر سيتي ضد تشيلسي 13 مرة لم يعرف خلالها طعم الفوز وتلقى 6 خسائر وتعادل 7 مرات، بينما خاض فرانك لامبارد مدرب تشيلسي مواجهة وحيدة ضد ليستر ورودجرز انتهت بالتعادل.

ليستر سيتي.. وصدمة كأس الرابطة

تلقى ليستر سيتي صدمة قوية نتيجة الخروج من بطولة كأس الرابطة على يد أستون فيلا في اللحظات الأخيرة وهي البطولة التي كان يأمل الفريق تحقيقها هذا الموسم بعد الوصول لنصف النهائي بجانب ابتعاد حلم استعادة لقب الدوري، الذي يبدو بعيد المنال.

وتعاقد ليستر سيتي في الساعات الماضية مع اللاعب رايان بينانت، وتحدث المدرب برندان رودجرز عن هذه المواجهة مؤكدا أنها مباراة صعبة وقوية موضحا أنه سيعمل على تحقيق الفوز لنسيان ما حدث في بطولة كأس الرابطة وتثبيت الأقدام في المربع الذهبي.

ويغيب عن ليستر سيتي الثنائي دانيال أمارتي ونامبليس ميندي، ويعتمد رودجرز على طريقة 4-1-4-1 بوجود حارس المرمى كاسبر شمايكل، وأمامه رباعي الدفاع جوني إيفانز وكاغلار سويونكو في العمق وعلى الأطراف ريكاردو بيريرا وبن تشيلويل.

ويقود خط الوسط ويلفريد نديدي وأمامه الرباعي جيمس ماديسون ودينيس برايت وأيوزي بيريز الذي سجل 7 أهداف في البريمييرليغ وهارفي بارنس أكثر من صنع أهدافا للفريق بالدوري برصيد 6 أهداف مع قدرات المهاجم جيمي فاردي هداف الفريق والدوري برصيد 17 هدفا.

تشيلسي والمربع الذهبي

يدخل تشيلسي المباراة باحثا عن تثبيت أقدامه في المربع الذهبي وتقليص فارق النقاط مع ليستر سيتي خاصة أن البلوز لديهم أفضلية معنوية نتيجة فشل رودجرز مدرب ليستر سيتي في تحقيق أي فوز على تشيلسي بجانب خروج ليستر سيتي من بطولة كأس الرابطة.

وتحدث فرانك لامبارد قبل مواجهة ليستر سيتي عن أهمية هذا اللقاء وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية وتقديم عرض مميز مشيرا إلى أن فريقه أغلق صفحة الانتقالات الشتوية خاصة مع عدم إبرام صفقات جديدة.

ويغيب عن تشيلسي كريستيان بوليسيتش ومارك فان جينكل للإصابة كما تحيط الشكوك بجاهزية القناص تامي ابراهام ورايس جيمس ولوفتوس تشيك.. ويعتمد لامبارد على تشكيلته التي تضم الحارس كيبا، وأمامه رباعي الدفاع فيكايو توموري وأنتونيو روديغر وسيزار أزابيلكويتا وإيمرسون مع مثلث خط الوسط بقيادة جورجينهو ونغولو كانتي وماتيو كوفاسيتش.

ويقود خط الهجوم ويليان الذي صنع 4 أهداف في البريمييرليغ وميتشي باتشواي وماسون ماونت الذي سجل 5 أهداف هذا الموسم وثاني هدافي الفريق بالدوري بعد تامي ابراهام.

ويرى محمد اليماني مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق في حديثه لشبكة ”إرم نيوز“ أن هذه المواجهة بين ليستر سيتي وتشيلسي تقوم على عدة تفاصيل على رأسها صراع خط الوسط موضحا أن تشيلسي يملك خط وسط قوي ومميز بين فرق البريمييرليغ بوجود كانتي وجورجينهو وكوفاسيتش.

وأضاف ”نديدي يقدم عروضا ممتازة أيضا مع ليستر سيتي ولكن منظومة الوسط في ليستر بحاجة للمزيد من الضغط والتحول السريع من الدفاع للهجوم“.

وتابع ”غياب أبراهام مؤثر عن تشيلسي فهو لاعب سجل 13 هدفا بالدوري كما أن جاهزية جيمي فاردي لقيادة هجوم ليستر سيتي أمر سيزيد قوة أصحاب الأرض“.