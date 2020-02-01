رسميا.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو

أعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع المهاجم النيجيري أوديون إيغالو لاعب فريق شنغهاي شينوا على سبيل الإعارة لغاية نهاية الموسم.

وكانت الصفقة مهددة بالفشل لأن المهاجم النيجيري متواجد في الصين والمفاوضات بين الفريقين شهدت عدة تعثرات وتم تسجيلها بحسب تقارير إعلامية بريطانية في الساعات الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية.

وحاول مانشستر يونايتد البحث عن مهاجم في سوق الانتقالات الشتوية بعد إصابة نجمه ماركوس راشفورد وكذلك لم يعوض رحيل الثنائي البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي ألكسيس سانشيز لإنتر ميلان.

ويبلغ أوديون إيغالو من العمر 30 عاما ويملك تجربة في الدوري الإنجليزي الممتاز حيث لعب لمدة 4 مواسم مع واتفورد، وقدّم مستوى جيدا قبل الرحيل للصين.

يمكن لمانشستر #يونايتد تأكيد انضمام أوديون إيجالو إلى صفوف مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة قادمًا من نادي شانجهاي جرينلاند شينهوا حتى نهاية الموسم الحالي. ✍ مرحبًا إيجالو! ???? — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) February 1, 2020

وشارك إيغالو موسمين رفقة واتفورد في دوري الدرجة الأولى وساهم في صعوده للدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 20 هدفا في 35 لقاء، كما لعب له موسمين في الدوري الممتاز وسجل 19 هدفا في 62 لقاء في كل المنافسات منها 16 في الدوري الممتاز.

وسيصل المهاجم النيجيري اليوم السبت لمدينة مانشستر لإكمال إجراءات تعاقده مع الفريق.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع البرتغالي برونو فرنانديز من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مقابل مبلغ تجاوز 55 مليون جنيه إسترليني بالمتغيرات وسيكون اللاعب جاهزا للمشاركة في لقاءات الفريق حين يواجه وولفرهامبتون اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز.