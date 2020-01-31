تقارير: أومتيتي رفض عرضا من آرسنال وقرر البقاء في برشلونة

ذكرت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية أن صمويل أومتيتي لاعب برشلونة رفض عرضا من آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنتهي في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وغاب الدولي الفرنسي عن تشكيلة الفريق بقيادة المدير الفني السابق ارنستو فالفيردي، لكن استعاد دوره منذ تولي كيكي سيتين تدريب الفريق الكتالوني.

ورفض أومتيتي عرض النادي اللندني الذي جاء بناء على طلب الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للنادي اللندني؛ لسد ثغرات الدفاع وتعويض غياب الألماني شكوردان مصطفى الذي تعرض لإصابة خطيرة في المباراة الأخيرة.

وقالت الصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار إن برشلونة كان يفكر في بيع أومتيتي في حال كان العرض جيدا من الناحية المالية، لكن اللاعب لم يفكر في العرض وقرر البقاء في برشلونة.

ومع رحيل جان كلير توديبو إلى شالكه، بات لدى سيتين ثلاثة مدافعين فقط، هم: جيرارد بيكيه وكليمو لنغليه وأومتيتي، مع الاستعانة ببعض لاعبي الفريق الثاني، لذلك سيظل الدولي الفرنسي في صفوف النادي الكتالوني على الأقل حتى نهاية الموسم.

وبعد نهاية الموسم وبناء على مشاركاته مع الفريق والأداء، ستتم إعادة النظر في الأمر الصيف المقبل في حال تجدد عرض آرسنال.