آرسنال يتعاقد مع سواريز من ساوثهامبتون (فيديو وصور)

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انتقال سواريز إلى آرسنال يأتي عقب انضمام كايل ووكر-بيترز إلى ساوثهامبتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من توتنهام هوتسبير اللندني.