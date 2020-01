آرسنال يتعاقد مع سواريز من ساوثهامبتون (فيديو وصور)

تعاقد نادي آرسنال اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم مع المدافع البرتغالي سيدريك سواريز لاعب ساوثهامبتون بموجب عقد إعارة يمتد حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكد الناديان الصفقة اليوم الجمعة.

وينتهي عقد سواريز (28 عاما) مع ساوثهامبتون في نهاية الموسم الحالي وقد لعب للفريق الإنجليزي 138 مباراة منذ انضمامه إليه في 2015.

وبهذا أصبح سواريز ثاني لاعب يتعاقد معه آرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد تعاقده مع المدافع الإسباني بابلو ماري على سبيل الإعارة قادما من فلامنغو البرازيلي.

وقال إيدو غاسبار المدير التقني لآرسنال عبر موقع النادي على الإنترنت: ”سيدريك مدافع صاحب خبرة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز وبالطبع على المستوى الدولي أيضا“.

وأضاف إيدو ”هو إضافة كبيرة أخرى لخط دفاعنا وسيضيف نوعية إلى الفريق“.

وأكمل ”أعرف أنه يلعب بالتزام كامل وبكل طاقته. نتطلع إلى الاستمرار حتى المراحل الأخيرة من الموسم بوجود سيدريك ضمن تشكيلتنا.“

ويأتي انتقال سواريز إلى آرسنال عقب انضمام كايل ووكر-بيترز إلى ساوثهامبتون على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قادما من توتنهام هوتسبير اللندني.

