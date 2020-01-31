فيرجيل فان دايك يفتح باب الرحيل عن نادي ليفربول

فتح الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، الباب أمام إمكانية رحيله عن الريدز، بنهاية الموسم الجاري، في مفاجأة مدوية.

وانتقل فان دايك إلى ليفربول في سوق الانتقالات الشتوية، يناير 2018، قادما من نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، مقابل 75 مليون جنيه إسترليني، وقاد الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية العام 2019، وأصبح الريدز قريبا من الفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي بفارق 19 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، وذلك بعد مرور 24 جولة على المسابقة.

وفي حوار لموقع ”غول“ العالمي، قال فان دايك إنه سعيد للغاية بوجوده في صفوف ليفربول، إلا أنه لم يستبعد الرحيل عن الفريق قريبا.

وقال فان دايك، البالغ من العمر 28 عاما: ”أستمتع بالوجود في ليفربول، كل دقيقة لي هنا تمثل لي متعة خاصة، أعشق اللعب مع الفريق وعلاقتي بالألماني يورغن كلوب رائعة للغاية. لا أريد الحديث عن المستقبل، حاليا أنا سعيد هنا“.

وأضاف بقوله: ”لا يمكن أن تنظر إلى الطاولة الآن، يمكن أن تفعل ذلك عندما ينتهي الموسم“، في إشارة إلى العروض التي يمكن أن تصل إلى فان دايك بعد نهاية الموسم الجاري.

ووصف فان دايك قراره بالانتقال إلى نادي ليفربول قبل عامين، بقوله: ”أعتقد أنه لم يكن قرارا سيئا“، ويرتبط فان دايك بعقد مع ليفربول يستمر حتى صيف 2023.

وشارك الهولندي الدولي هذا الموسم في 33 مباراة، وأحرز 4 أهداف، وصنع هدفا آخر.

وبحسب موقع ”ترانسفير ماركت“، فإن القيمة السوقية لفان دايك تصل حاليا إلى 100 مليون يورو، وهي أعلى قيمة تسويقية للاعب في تاريخه الكروي.

ويبحث ناديا ريال مدريد وبرشلونة عن مدافع قوي يستطيع سد الفراغ الذي سيتركه كل من سيرجيو راموس، 33 عاما، وجيرارد بيكيه، 23 عاما، في ظل تقدم النجمين الكبيرين في العمر، ويمكن أن يكون فان دايك هدفا مباشرا لعملاقي الدوري الإسباني، في المستقبل القريب.