أوليفيه جيرو يقترب من الرحيل عن تشيلسي إلى توتنهام

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية اليوم الجمعة، أن نادي تشيلسي وافق على انتقال مهاجمه الفرنسي أوليفيه جيرو إلى توتنهام، في اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوي الحالي.

وبحسب صحيفة ”صن“ البريطانية، فإن تشيلسي وتوتنهام اتفقا على الشروط المادية لصفقة انتقال جيرو من البلوز السبيرز.

وأشارت الصحيفة، إلى أن تشيلسي سيسمح لجيرو بالانتقال إلى توتنهام بشرط نجاح البلوز في التعاقد مع المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز، من نابولي الإيطالي.

ويبحث توتنهام عن تعزيز خط هجومه بعد إصابة مهاجمه الدولي الإنجليزي هاري كين، وتوقع غيابه عن الموسم الحالي، وحتى عن مشاركة منتخب إنجلترا في أمم أوروبا 2020.

وبحسب ”صن“ فإن دانييل ليفي، رئيس توتنهام، مستعد لإنفاق 10 ملايين إسترليني فقط للتعاقد مع مهاجم جديد.

وحال نجاح الصفقة فإن جيرو، البالغ من العمر 33 عاما، يكون لعب لأندية آرسنال وتشيلسي وتوتنهام، وجمعها من لندن.

وبدأ جيرو مشواره في الدوري الإنجليزي من بوابة آرسنال، عندما انضم إليه من مونبلييه الفرنسي العام 2012، وسجل جيرو للغانرز 105 أهداف، وصنع 41 في 253 مباراة.

وانضم جيرو لتشيلسي في يناير 2018، وسجل للبلوز 19 هدفا وصنع 13 في 70 مباراة.