بعد حديث عن شجاره مع مورينيو.. داني روز ينضم إلى نيوكاسل (فيديو وصور)

قال نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه ضم المدافع داني روز من غريمه المحلي توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وأصبح اللاعب البالغ من العمر 29 عاما هو ثالث المنضمين إلى فريق المدرب ستيف بروس، الذي يحتل المركز الرابع عشر، في يناير كانون الثاني الحالي بعد فالنتينو لازارو ونبيل بن طالب.

وأبلغ روز، الذي خاض 29 مباراة مع إنجلترا، موقع فريقه الجديد في الإنترنت: ”إنه لفخر كبير لي بالمجيء إلى هنا. أنا ممتن لتعاقد المدرب معي وأتطلع لرد الجميل بكل وسيلة ممكنة بمجرد أن أشارك“.

وقال روز في نوفمبر تشرين الثاني إنه يستعد لخوض آخر 18 شهرا في عقده مع توتنهام والرحيل في صفقة انتقال مجاني بعدما لم يحصل على عقد جديد.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي قلل جوزيه مورينيو مدرب توتنهام من أهمية التقارير الصحفية بشأن شجاره مع روز بعد استبعاده من التعادل دون أهداف مع واتفورد.

وأبدى بروس سعادته بالتعاقد مع روز من أجل تعزيز دفاعه الذي استقبل 36 هدفا في 24 مباراة.

وأضاف ”من الواضح أننا كنا بحاجة إلى مساعدة في مركز الظهير الأيسر لذا نحن سعداء بالتعاقد مع لاعب مثل داني“.

وتابع بروس ”أثبت كفاءته على مدار السنوات مع ناديه ومنتخب بلاده. هذا نجاح كبير بالتعاقد معه ونتطلع للعمل معه“.

وربما يشارك روز لأول مع نيوكاسل عندما يستضيف نوريتش سيتي متذيل الترتيب غدا السبت.

