مانشستر يونايتد يسعى لاستغلال فيروس ”كورونا“ لحسم صفقة أوديون إيغالو

تسابق إدارة نادي مانشستر يونايتد الزمن لحسم ثاني صفقات الفريق، بعد التعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديز قادماً من سبورتنغ لشبونة.

ويسعى النرويغي أولي غونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، لتدعيم خط هجومه بمهاجم جديد.

ويعاني اليونايتد خلال هذا الموسم من نقص عددي واضح بالخط الأمامي بعد التفريط في الثنائي روميلو لوكاكو واليكسيس سانشيز في الصيف الماضي لصالح إنتر ميلان الإيطالي.

الحل الصيني

وقالت صحيفة ”ميرور“ البريطانية: إن مانشستر يونايتد يمتلك فرصة للتعاقد مع النيجيري أوديون إيغالو لاعب واتفورد السابق والمحترف بالدوري الصيني حالياً.

وتلقى اليونايتد ترشيحاً بضم إيغالو على سبيل الإعارة في الساعات القليلة المتبقية بالميركاتو الشتوي.

ويلعب إيغالو البالغ من العمر 30 عاماً مع فريق شنغهاي شينوا بالدوري الصيني، حيث يقدم اللاعب مستويات مميزة.

وصدر قرار بتأجيل الدوري الصيني بسبب فيروس ”كورونا“، وهو ما يعني عودة اللاعب إلى أوروبا، ما يشير إلى احتمالية إتمام الصفقة غداً الجمعة في اليوم الأخير للانتقالات الشتوية.

عرض برشلونة

وذكرت الصحيفة البريطانية أن أوديون إيغالو قد صرح في وقت سابق بأنه رفض عرضاً للانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وادعى المهاجم النيجيري أنه رفض فكرة الانضمام للنادي الكتالوني، ليكون بديلاً للأورغوياني لويس سواريز العام الماضي.

وأشارت ”ميرور“ إلى أن إيغالو سيكون متاحاً إذا ما قرر اليونايتد المضي قدماً لحسم الصفقة.

ويعاني مانشستر يونايتد من قلة خياراته في الهجوم، حيث يعتمد سولشاير بشكل أساسي على ماركوس راشفورد.

وكان إيغالو قد غادر فريق واتفورد عام 2017، لينضم لفريق شانغهون ياتاي في صفقة بلغت قيمتها 20 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من وجود اهتمام من عدد من الأندية الكبرى بضمه.

وسجل إيغالو 36 هدفاً مع فريقه قبل الانضمام لفريقه الحالي شنغهاي شينوا.