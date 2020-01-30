صحيفة: عرض منتظر من ليفربول لضم هافيرتز نجم باير ليفركوزن الألماني

بدأت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، التجهيز مبكرا لدخول سوق الانتقالات الصيفية المقبل مع نهاية الموسم الجاري.

ويبحث الألماني يورغن كلوب المدير الفني للريدز، بشكل أساسي عن تدعيم مركزي الوسط والهجوم لتعزيز خياراته في الموسم المقبل.

نجم باير ليفركوزن

وقالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية، إن ليفربول يفكر في تقديم عرض رسمي لنادي باير ليفركوزن؛ لضم نجمه الشاب ولاعب المنتخب الألماني كاي هافيرتز في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت تقارير ألمانية، أن هافيرتز يحظى بإعجاب العديد من الأندية الأوروبية، كما أن يورغن كلوب هو أحد أبرز المعجبين بقدرات اللاعب البالغ من العمر 20 عاما فقط.

وحافظ هافيرتز في الموسم الحالي على مستواه المميز، على الرغم من تذبذب نتائج باير ليفركوزن في البوندزليغا الألمانية.

ويواصل اللاعب الشاب تقديم مباريات جيدة، مقدما نفسه كلاعب وسط لديه جميع الصفات التي تجعله لاعبا متكاملا.

صراع مرتقب

وذكر كريستيان فالك مراسل صحيفة ”بيلد“ الألمانية، أن الكثير من الأندية في أوروبا تخطط لضم هافيرتز في الصيف المقبل.

وعلق فالك على التقارير التي تؤكد انتقال اللاعب إلى بايرن ميونيخ الألماني قائلا: “ هذا ليس صحيحا“.

وأوضح مراسل بيلد أن هافيرتز يحظى باهتمام أندية إنجليزية وألمانية وإسبانية، مشيرا إلى أن النادي الألماني الذي يسعى لضمه هو بايرن ميونيخ.

وفجر فالك مفاجأة كبيرة، عندما أكد أن إدارة باير ليفركوزن تنتظر عرضا من ليفربول على وجه الخصوص، موضحا أن خط الوسط هو أحد المناطق التي يسعى كلوب لتدعيمها في الصيف المقبل.