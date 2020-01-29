ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد وست هام (صورة)

أحرز النجم الدولي محمد صلاح هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول للتغلب 2 – صفر على مضيفه وست هام يونايتد يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

افتتح صلاح التسجيل لفريقه في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، وصنع الهدف الثاني بعد أن قام بتمريرة ساحرة بيسراه لزميله أليكس أوكسليد تشامبرلين الذي قبل الهدية وأضاف الهدف الثاني للريدز في الدقيقة 52 من عمر اللقاء.

ورفع صلاح رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى 12 هدفا، لينفرد بصدارة قائمة هدافي ليفربول في البطولة هذا الموسم، متفوقا بفارق هدف على أقرب ملاحقيه السنغالي ساديو ماني، الذي غاب عن اللقاء بسبب معاناته من الإصابة.

كما سجل الفرعون المصري هدفه الخامس في خمس مباريات خاضها أمام ويستهام ببطولة الدوري، منذ انضمامه لليفربول في يونيو عام 2017، فيما قام بصناعة هدفين. وبهذا الفوز، بات وست هام آخر ضحايا ليفربول، الذي تغلب على جميع منافسيه في المسابقة خلال الموسم الحالي.

ويما يلي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كاملًا: