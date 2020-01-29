محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي وستهام وتوسيع الفارق في صدارة ترتب الدوري الإنجليزي (فيديو)

أحرز النجم الدولي محمد صلاح هدفا وصنع آخر، ليقود فريقه ليفربول للتغلب 2 – صفر على مضيفه وست هام يونايتد يوم الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

تقمص صلاح (الفرعون المصري) دور البطولة في اللقاء، بعدما افتتح التسجيل لليفربول في الدقيقة 35 من ركلة جزاء، قبل أن يصنع الهدف الثاني الذي أحرزه زميله أليكس أوكسلايد تشامبرلين في الدقيقة 52.

وست هام 0 × 2 ليفربول | أهداف المباراة ????#WHULIV

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بتلك النتيجة، تقدم ليفربول خطوة أخرى مهمة نحو استعادة لقب البطولة الغائب عنه منذ 30 عاما، بعدما رفع رصيده إلى 70 نقطة، مبتعدا بفارق 19 نقطة كاملة أمام أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، حامل لقب المسابقة في الموسمين الماضيين.

وواصل ليفربول أرقامه الإعجازية في موسمه الاستثنائي بالدوري الإنجليزي، عقب تحقيقه انتصاره الثالث والعشرين مقابل تعادل وحيد خلال 24 مباراة لعبها في المسابقة هذا الموسم حتى الآن.

في المقابل، تجمد رصيد وست هام، الذي لم يحقق أي فوز للمباراة الرابعة على التوالي في المسابقة، عند 23 نقطة في المركز السابع عشر (الرابع من القاع).