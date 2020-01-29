سكاي: برشلونة يستعد لتقديم عرض لويليان مقابل 20 مليون إسترليني

ذكرت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية اليوم الأربعاء أن برشلونة يستعد في اللحظة الأخيرة لتقديم عرض إلى تشيلسي للحصول على خدمات الدولي البرازيلي ويليان مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

وسعى النادي الكتالوني لعدة سنوات خلف ويليان البالغ عمره 31 عاما لكن الصفقة لم تتم في وقت سابق لعدة أسباب تتعلق باللاعب وتشيلسي.

وانضم ويليان إلى النادي اللندني في 2013 قادما من انجي ماخشكالا الروسي وخاض 221 مباراة مع تشيلسي سجل خلالها 32 هدفا.

ويسعى برشلونة للتعاقد سريعا مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض غياب مهاجمه الأول لويس سواريز عدة شهور بسبب الإصابة.

وسيغيب سواريز عن أغلب الفترة المتبقية من الموسم بعدما أعلن النادي الكتالوني منتصف الشهر الحالي خضوعه لجراحة في الركبة في انتكاسة كبيرة لآمال الفريق للمنافسة على اللقب المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وقال برشلونة في بيان إن سواريز (32 عاما) خضع لجراحة لعلاج إصابة في الغضروف الخارجي للركبة اليمنى وسيغيب لنحو أربعة أشهر.

ويحتل مهاجم أوروغواي المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 11 هدفا وهو ثاني هدافي برشلونة بعد ليونيل ميسي.

ولا يمتلك برشلونة مهاجما صريحا بديلا لسواريز وربما يتعين على الفرنسي أنطوان غريزمان القيام بهذا الدور لكن النادي يسابق الزمن للتعاقد مع مهاجم قبل غلق فترة الانتقالات بعد يومين.