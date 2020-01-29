هدف مباراة ليفربول ضد وست هام: محمد صلاح يتقدم للريدز (فيديو)

تقدم النجم الصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي بهدف في شباك وست هام خلال المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 18 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدفه في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وست هام 0 × 1 ليفربول | هددددددددددددددددددف محمد صلاح ????#WHULIV

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يسعى ليفربول المتصدر إلى الابتعاد بفارق 19 نفطة عن مانشستر سيتي أقرب منافسيه على لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث تبدو الفرصة متاحة أكثر من أي وقت مضى أمام رجال المدرب الألماني يورغن كلوب لتحقيق إنجاز طال انتظاره 30 عاماً، إذ لم يتوج الريدز باللقب منذ عام 1990.

ولم يعرف ليفربول طعم الهزيمة في الدوري منذ 40 مباراة وتحديداً منذ 3 يناير (كانون الثاني) 2019 حين خسر أمام سيتي حامل اللقب في الموسمين الماضيين، هو يلتقي الأربعاء، مضيفه وست هام الذي يعاني في الفترة الأخيرة مع تعرضه لثلاث هزائم في آخر 5 مباريات مقابل تعادل وفوز.

ويتصدر ليفربول الترتيب برصيد 67 نقطة من أصل 69 ممكنة، بعد فوزه في 22 مباراة وتعادله مرة واحدة (كانت أمام مانشستر يونايتد) هذا الموسم.