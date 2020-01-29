كل ما تريد معرفته عن مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب (الاتحاد) لمتابعة لقاء الديربي لمدينة مانشستر في جولة الإياب لدور الأربعة ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية بين مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يونايتد.

ونجح فريق أستون فيلا بتحقيق الفوز على حساب ليستر سيتي والتأهل إلى نهائي البطولة الإنجليزية.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة ديربي مانشستر، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة الحادية عشرة إلا ربعًا، مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت السعودية على ملعب (الاتحاد).

وتذاع المباراة عبر قناة (بي إن سبورتس 2) بصوت المعلق يوسف سيف.

تاريخ المواجهات

يحمل لقاء الليلة رقم 181 بين الفريقين الكبيرين، وبدأت اللقاءات يوم 12 نوفمبر 1881.. ويتفوق مانشستر يونايتد في اللقاءات إجمالًا برصيد 74 فوزًا مقابل 54 فوزًا للسيتي و52 تعادلًا، وسجل ألمانيو 260 هدفًا وأحرز السيتي 249 هدفًا.

وعلى صعيد بطولة كأس الرابطة تقابل الفريقان 8 مرات، وفاز السيتي 4 مرات مقابل 3 انتصارات لمانشستر يونايتد وتعادل مرة.

مشوار الفريقين

وصل مانشستر سيتي إلى نصف نهائي البطولة بعدما تخطى الدور الثالث بفوز كبير على بريستون نورث أيند بثلاثية نظيفة ثم فاز على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف واحد في دور الستة عشر، وكرر نفس النتيجة على حساب أكسفورد يونايتد في دور الثمانية، وفاز بنفس النتيجة أيضًا في لقاء الذهاب على مانشستر يونايتد في عقر داره.

وتأهل مانشستر يونايتد بعد الفوز في الدوري الثالث على حساب روشديل بركلات الترجيح بنتيجة 5-3 بعد التعادل بهدف لكل منهما ثم فاز على تشيلسي بنتيجة 2-1 في دور الستة عشر، وتخطى كولشيستر في ربع النهائي بنتيجة 3-0، وخسر لقاء الذهاب أمام السيتي بنتيجة 1-3.

ويحتاج مانشستر يونايتد للفوز بفارق 3 أهداف في لقاء الليلة من أجل التأهل لنهائي البطولة الإنجليزية.

وحصد مانشستر سيتي اللقب 6 مرات وهو حامل اللقب في آخر عامين، بينما فاز مانشستر يونايتد بالبطولة 5 مرات آخرها العام 2017.

مانشستر يونايتد.. وآمال الريمونتادا

يبحث المدرب النرويجي أولي سولشاير عن الانتفاضة وتحقيق الريمونتادا والفوز بفارق 3 أهداف خارج أرضه لحجز تذكرة التأهل للمباراة النهائية.

ولعب سولشاير كالعادة على أوتار العامل النفسي قائلاً:“على اللاعبين أن يستلهموا ما حققناه في لقاء باريس سان جيرمان الفرنسي بدوري أبطال أوروبا العام الماضي بعد أن فزنا بنتيجة 3-1 عقب الخسارة بثنائية نظيفة في ملعبنا ذهابًا“.

ويعاني مانشستر يونايتد من عدة غيابات على رأسها: بول بوغبا، وماركوس روخو، وماركوس راشفورد، وأكسيل توانزيبي، وسكوت ماكتموناي ، ويعتمد ألمانيو على تشكيلة تضم الحارس دافيد دي خيا، وأمامه الرباعي: هاري ماجواير، وفيكتور ليندلوف، وآرون بيساكا، وبراندون ويليامز للدفاع.

ويقود خط الوسط نيمانيا ماتيتش، وبجواره فريديك كانوتيه، بجانب صانع الألعاب خوان ماتا، وفي الهجوم ماسون جرينوود، ودانييل جيمس، وأنتوني مارسيال.

مانشستر سيتي.. وهدف غوارديولا

يدرك المدرب بيب غوارديولا المدير الفني للسيتي أهمية الفوز وتأكيد التفوق، خاصة أن مفاجآت ألمانيو واردة بخلاف أن فريقه يأمل الاستمرار في هذه البطولة في ظل اقتراب ليفربول من حصد لقب الدوري الإنجليزي.

وحذر غوارديولا من إمكانية تحقيق مانشستر يونايتد العودة، قائلاً:“يستطيع لاعبوه قلب النتيجة، وفريق مانشستر يونايتد لديه الكبرياء وسيقاتل حتى النهاية“.

وتبدو صفوف السيتي مكتملة عدا غياب ليروي ساني للإصابة ، ويعتمد السيتي على تشكيلته التي تضم: الحارس كلاوديو برافو، وأمامه رباعي الدفاع: فرناندينهو، وإريك جارسيا، وكايل ووكر، وبنيامين ميندي.

ويقود خط الوسط رودريجو، وبجواره كيفين دي بروين، ودافيد سيلفا مع ثلاثي الهجوم: رحيم سترلينج، وبرناردو سيلفا، وسيرجيو أجويرو.

وقال محمد شوقي لاعب ميدلسبرة الإنجليزي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن هذه المواجهة ستكون صعبة للغاية بين الفريقين رغم فوز السيتي بنتيجة تبدو مريحة ولكن لا أحد يضمن كرة القدم.

وأضاف: ”مانشستر يونايتد يعاني من غيابات مؤثرة، خاصة راشفورد وبوجبا، وبالتالي سيكون هناك تأثير لهذه الغيابات إلا أن الروح القتالية للمانيو قد تجعل الفريق قادرًا على تحقيق الفوز بفارق 3 أهداف“.