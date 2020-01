أعلن نادي آرسنال الإنجليزي التعاقد مع بابلو ماري مدافع نادي فلامينغو البرازيلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مع بند بأحقية الشراء.

وقال آرسنال عبر موقعه الرسمي: إنه تعاقد مع اللاعب الذي تألق مؤخرا رفقة وصيف بطل كأس العالم للأندية 2019.

ويعاني آرسنال على مستوى خط الدفاع بسبب المستويات السيئة لديفيد لويز وسوكراتيس وموستافي.

Pablo Mari is set to join us on loan until the end of the season.

