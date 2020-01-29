تقارير: برونو فرنانديز في طريقه إلى مانشستر يونايتد لتوقيع عقده حتى 2024

أشارت تقارير صحفية بريطانية وبرتغالية إلى أن برونو فرنانديز، لاعب وسط سبورتنغ لشبونة، في طريقه إلى مانشستر لتوقيع عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى يونيو/حزيران 2024.

وذكرت صحيفة ”إبولا“ البرتغالية أن فرنانديز مستعد للسفر مع وكيل أعماله ميغيل بينيو خلال الساعات القليلة المقبلة لتوقيع عقده مع النادي الإنجليزي العريق حتى يونيو/حزيران 2024.

وقالت صحيفة ”مترو“ البريطانية إن الدولي البرتغالي قد يخوض أول مباراة بقميص يونايتد أمام وولفرهامبتون في حال تم التعاقد قبل الساعة 11 مساء يوم الجمعة 31 يناير/كانون الثاني الحالي لكن حتى يشارك في مباريات الدوري الإنجليزي الأسبوع المقبل يجب تسجيله قبل الظهر يوم الجمعة.

وسيستضيف يونايتد فريق وولفرهامبتون، يوم السبت المقبل، حيث يأمل فريق المدير الفني النرويغي أولي غونار سولشاير العودة للانتصارات عقب خسارته على أرضه بهدفين نظيفين أمام بيرنلي في الجولة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرنانديو سيوقع قبل الموعد النهائي بعد انفراجة في المحادثات بين الناديين يوم الثلاثاء.

وكان الدولي البرتغالي بعيدا عن الانضمام لمانشستر يونايتد لكن النادي الإنجليزي رفع عرضه إلى 55 مليون يورو (46.5 مليون جنيه إسترليني) بالإضافة إلى 25 مليون يورو (21 مليون جنيه إسترليني) كمكافآت.

وقبل سبورتنغ لشبونة العرض الجديد ليصبح اللاعب جاهزا للسفر لمانشستر لإجراء فحص طبي وفي حال عدم مشاركته أمام وولفرهامبتون سيكون قادرا على مواجهة تشيلسي في 17 فبراير/شباط المقبل.

وسيكون فرنانديز البالغ عمره 25 عاما أول لاعب ينضم ليونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية وذلك في ظل إصابة بول بوغبا وسكوت مكتوميناي.

وطلب سولشاير التعاقد مع لاعب خط وسط جديد في الصيف الماضي وتمكّن يونايتد في النهاية من تحقيق رغبة المدير الفني الذي يتعرض لضغوط متزايدة في ملعب أولد ترافورد، حيث يتصاعد التوتر بين مشجعي يونايتد.

وتعثرت صفقة انتقال برونو فرنانديز إلى برشلونة، يوم الثلاثاء، حيث كان النادي الكتالوني يسعى للتعاقد معه وإعارته إلى فالنسيا الموسم المقبل مقابل الحصول على خدمات رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتعويض غياب لويس سواريز المصاب لفترة طويلة.