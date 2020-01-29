التشكيلة المتوقعة لمباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

يصطدم فريق ليفربول بنظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ”لندن“ معقل ”الهامرز“، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ18 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقام الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بتأجيل مباراة ليفربول أمام وست هام يونايتد بسبب مشاركة الريدز وقتها في كأس العالم للأندية، وشهد تتويج ”الريدز“ باللقب.

وكان ليفربول، فاز في مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي، التي خاضها أمام وولفرهامبتون، بعدما تفوق بهدفين مقابل هدف سجلهما المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو، وقائد الفريق الإنجليزي جوردان هندرسون، فيما سجل هدف الوولفز راؤول خمينيز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، منفردا برصيد 67 نقطة، جمعها من الفوز بـ22 مباراة، والتعادل في مباراة وحيدة أمام مانشستر يونايتد بالدور الأول، فيما لم يخسر أي مباراة، وتأتي صدارته بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، صاحب المركز الثاني.

فيما يحتل فريق وست هام يونايتد، المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، جمعها من الفوز بـ6 مباريات، والهزيمة في 12 مباراة، فيما تعادل في 5 أخرى.

والتقى ليفربول بمنافسه وست هام يونايتد 46 مرة بمسابقة الدوري الإنجليزي بنظامه الجديد، حيث انتصر ”الريدز“ في 27 مباراة، بينما فاز ”الهامرز“ تسع مرات، وتعادل الفريقان 10 مرات، وسجل الريدز 86 هدفا، بينما أحرز الفريق اللندني 41 هدفا.

في آخر ست مباريات بين ليفربول ووست هام، فشل الفريق اللندني في تحقيق الفوز على الليفر، بفوز الريدز في أربع مباريات، وتعادله في لقاءين فقط.

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام

تنطلق المباراة في تمام الساعة الـ 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، الـ10:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قناة bein sports hd1، بتعليق علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، غوميز، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريغي.

التشكيل المتوقع لوست هام:

حراسة المرمى: راندولف.

خط الدفاع: زاباليتا، عيسى ديوب، أوغبينا، كريسويل، ماسوكو.

خط الوسط: أنطونيو، رايس، مارك نوبل.

خط الهجوم: لانزيني، هالير.