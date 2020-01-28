 جماهير مانشستر يونايتد تهاجم منزل رئيس النادي بالألعاب النارية (فيديو) – إرم نيوز‬‎

جماهير مانشستر يونايتد تهاجم منزل رئيس النادي بالألعاب النارية (فيديو)

جماهير مانشستر يونايتد تهاجم منزل رئيس النادي بالألعاب النارية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

قامت مجموعة من جماهير نادي مانشستر يونايتد بالاعتداء على منزل إد وودوارد، الرئيس التنفيذي للنادي، يوم الثلاثاء.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”ذا صن“ فإن المجموعة التي هاجمت منزل إد وودوارد تدعى ”The Men in Black“، وكان عددهم من 20 إلى 30 فردًا.

وأشارت إلى أن المعتدين ألقوا ألعابا نارية على منزل الرئيس التنفيذي ليونايتد، كما عمدوا إلى رسم ”غرافيتي“ على السياج المحيط بمنزله.

وأصدر يونايتد بيانا رسميا، قال فيه: ”علِم نادي مانشستر يونايتد عن حادثة وقعت خارج منزل أحد منسوبيه، مساء الثلاثاء، ويثق النادي بوقوف المجتمع الكروي معه ومع شرطة مانشستر العظمى لتحديد هوية مرتكبي هذا الهجوم غير المبرر“.

يذكر أن هناك غضبًا من جانب الجماهير ضد عائلة جلايزر المالكة للنادي، بسبب تراجع نتائج مانشستر يونايتد بشدة خلال السنوات الأخيرة.

ويستعد الشياطين الحمر لمواجهة مانشستر سيتي، غدًا الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية.

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