 واين روني يسجل هدفه الأول مع ديربي كاونتي بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي (فيديو) – إرم نيوز‬‎

واين روني يسجل هدفه الأول مع ديربي كاونتي بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي (فيديو)

واين روني يسجل هدفه الأول مع ديربي كاونتي بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي (فيديو)

المصدر: رويترز

أحرز واين روني هدفه الأول مع ديربي كاونتي لكنه خسر 3-2 أمام لوتون تاون بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وسجل مهاجم إنجلترا السابق البالغ عمره 34 عاما، والذي خاض مباراته الأولى هذا الشهر، بعد تسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 63.

ولم يتمكن ديربي من الحفاظ على تقدمه وخسر بعد هدف من جايدن بوجل بطريق الخطأ في مرماه وأنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ماكس لو قبل دقيقتين من النهاية بسبب دفع الحكم آندي ديفيز.

ويحتل ديربي المركز 16 برصيد 37 نقطة من 29 مباراة.

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