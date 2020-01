واين روني يسجل هدفه الأول مع ديربي كاونتي بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي (فيديو)

أحرز واين روني هدفه الأول مع ديربي كاونتي لكنه خسر 3-2 أمام لوتون تاون بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وسجل مهاجم إنجلترا السابق البالغ عمره 34 عاما، والذي خاض مباراته الأولى هذا الشهر، بعد تسديدة غيرت اتجاهها في الدقيقة 63.

⚽️???? Wayne Rooney has scored his first goal in English football since for Everton against Swansea in December 2017 (had gone 21 apps for Derby & Everton without scoring)

pic.twitter.com/UirYOLV1sJ

— #Sportnews (@SportAficionad0) January 28, 2020