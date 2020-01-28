جماهير أستون فيلا تقتحم الملعب وتحمل ”تريزيغيه“ على الأعناق احتفالا بالتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية (فيديو)

قاد محمود حسن ”تريزيغيه“ فريقه أستون فيلا إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزي، على حساب ليستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إياب نصف نهائي البطولة، وانتهت بنتيجة 2-1.

وبعد المباراة دخل جمهور فيلا ملعب فيلا بارك واحتفلوا رفقة اللاعبين وعلى رأسهم صاحب الهدف الحاسم تريزيغيه، الذي رفع على الأعناق احتفالا بهدفه التاريخي.

The Egyptian king Trezeguet being lifted up by the Aston Villa fans! ????????#AVLLEI pic.twitter.com/vj3miZNkVS — Football Daily (@footballdaily) January 28, 2020

تريزيغيه كان متواجدا في تشكيل بدلاء أستون فيلا مع بداية المباراة قبل أن يدخل إلى الملعب في الدقيقة 77 ليسجل هدف فوز فريقه بعدما كان التعادل بهدف لكل فريق قائمًا.

وجاء هدف تريزيغيه في الدقيقة 90+3 بعدما تلقى كرة عرضية من أحمد المحمدي داخل منطقة الجزاء، ليصوبها بيسراه داخل المرمى.

وكانت مباراة الذهاب بين أستون فيلا وليستر قد انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، قبل أن يعبر الفيلانز لمواجهة الفائز من مواجهة مانشستر سيتي ويونايتد في النهائي بمباراة الإياب التي انتهت بهدفين لواحد.

وقال تريزيغيه في تصريحات نشرتها شبكة ”BBC“ عقب المباراة: ”شكرًا لفريقي، نحن نقاتل حتى النهاية“.

وأضاف: ”نحن نعمل بجد وحققنا النصر وسنذهب إلى ويمبلي“.

وتابع: ”أنا سعيد جدًا للجميع في الفريق“.

ويعاني أستون فيلا في الدوري ويحتل المركز 16 بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط لكنه كان ندا قويا لمنافسه ليستر صاحب المركز الثالث خلال مباراتي الذهاب والإياب.