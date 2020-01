جماهير أستون فيلا تقتحم الملعب وتحمل ”تريزيغيه“ على الأعناق احتفالا بالتأهل لنهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية (فيديو)

قاد محمود حسن ”تريزيغيه“ فريقه أستون فيلا إلى نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزي، على حساب ليستر سيتي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إياب نصف نهائي البطولة، وانتهت بنتيجة 2-1.

وبعد المباراة دخل جمهور فيلا ملعب فيلا بارك واحتفلوا رفقة اللاعبين وعلى رأسهم صاحب الهدف الحاسم تريزيغيه، الذي رفع على الأعناق احتفالا بهدفه التاريخي.

The Egyptian king Trezeguet being lifted up by the Aston Villa fans! ????????#AVLLEI pic.twitter.com/vj3miZNkVS

— Football Daily (@footballdaily) January 28, 2020