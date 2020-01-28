مانشستر يونايتد يقترب من ضم فرنانديز لتتعثر صفقة رودريغو مع برشلونة

كشفت شبكة ”سكاي سبورتس“ التلفزيونية، أن مانشستر يونايتد رفع عرضه لضم برونو فرنانديز من سبورتينغ لشبونة البرتغالي مرتين خلال الـ24 ساعة الماضية، وكان عرضه الثاني مقابل صفقة بقيمة 55 مليون يورو (46.59 مليون جنيه إسترليني).

وأضافت الشبكة أن العرض يشمل عشرة ملايين يورو إضافية، حال خاض فرنانديز عددا معينا من المباريات مع يونايتد.

ويبدو أن لأول مرة منذ فتح باب الانتقالات الشتوية أول الشهر الحالي يتفق الناديان على قيمة الصفقة، وذلك بعدما تردد في إسبانيا أن برشلونة دخل في مفاوضات مع سبورتنغ لشبونة للتعاقد مع لاعب الوسط المهاجم حتى 2025، بداية من الصيف المقبل مع إعارته إلى فالنسيا حتى نهاية موسم 2020-21 مقابل الحصول على خدمات المهاجم رودريغو مورينو.

ومن المرجح أن يكون عرض برشلونة متوافقا مع طلبات سبورتنغ، وبالتالي فإن القرار بشأن النادي الذي سينضم إليه فرنانديز سيختاره بنفسه.

وذكرت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الكتالونية أنه في حال انتقال فرنانديز إلى مانشستر يونايتد سيجد برشلونة نفسه مضطرا لتقديم عرض جديد لفالنسيا للحصول على خدمات رودريغو، قبل يوم الجمعة المقبل موعد نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وزار رودريغو برشلونة اليوم الثلاثاء، بعدما غاب عن تدريب فالنسيا وذلك للخضوع للفحص الطبي في عيادة الطبيب الشهير ريمون كوغات.

ويبدو أن هذه الزيارة كان مخططا لها من قبل وليست لها علاقة بمفاوضاته مع برشلونة حسبما ذكرت محطة ”كادينا سير“ الإذاعية الإسبانية.

وذكرت صحيفة AS الإسبانية أن رودريغو زار الطبيب قبل أسبوعين أيضا، وهذا يعني أنه لن يكون ضمن قائمة فالنسيا في مباراة الكأس المقبلة أمام كولتورال ديبورتيفا ليونيسا.