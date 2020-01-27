رودجرز يعلن جاهزية جيمي فاردي للمشاركة في مباريات ليستر سيتي

يتوقع بريندان رودجرز مدرب ليستر سيتي عودة المهاجم جيمي فاردي للتشكيلة عند مواجهة أستون فيلا في مباراة الإعادة في نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم غدا الثلاثاء، رغم الشكوك حول حالته البدنية.

وأصيب فاردي، الذي سجل 17 هدفا ليقود ليستر لاحتلال المركز الثالث في الدوري الممتاز هذا الموسم، في عضلات الساق الخلفية خلال الفوز 4/1 على ويستهام يونايتد الأسبوع الماضي.

وكان من المتوقع غياب فاردي لعدة أسابيع لكن رودجرز قال إن المهاجم سيكون حاضرا في فيلا بارك بعد التعادل 1/1 في المباراة الأولى.

وأبلغ رودجرز مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين: ”سيكون ضمن التشكيلة. اجتهد كثيرا في التدريبات منذ الإصابة بمنتصف الأسبوع“.

وأضاف: ”سنمنحه يوما آخر وسنرى كيف ستكون حالته غدا قبل أن نقرر إن كان سيبدأ أساسيا أو سيشارك بديلا. سيلعب في جزء من المباراة بالتأكيد“.

وتابع رودجرز: ”ربما يكون مستعدا بنسبة 80%. عمل بشكل جيد جدا في الملعب في آخر يومين وأنا واثق تماما في جاهزيته“.

ويأمل رودجرز، الفائز بكأس إسكتلندا مرتين بجانب 3 ألقاب بكأس الرابطة خلال فترته مع سيلتك، في قيادة ليستر سيتي لنهائي الكأس لأول مرة خلال 20 عاما.

وأردف: ”إنها فرصة رائعة بالنسبة لنا ويجب أن نتحلى بالهدوء. هناك الكثير من المشاعر لكن يجب أن نتعامل بهدوء وثبات وألا نبالغ في التفكير“.

وواصل رودجرز: ”سيكون إنجازا ملموسا يبين مدى اجتهاد اللاعبين في العمل“.