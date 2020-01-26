هدف مباراة ليفربول ضد شروسبري تاون.. 1/0 للريدز (فيديو)

سجل كورتيس جونز الهدف الأول لناديه ليفربول، في المباراة التي تجمعه مع شروسبري تاون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

وجاء هدف كورتيس جونز في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

شروبيري 0 × 1 ليفربول | هدف جونز ⚽️???? “

حسابنا الاساسي @LFC_Oman@Footballalzoz45

تليجرام اهداف أول بي اول ⚽️????https://t.co/eDFytpjlAv pic.twitter.com/dkhxENyKSz — اهداف كرة قدم HD 9 (@4K968) January 26, 2020



وسبق أن حقق ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، آخرها موسم 2005/2006.

وآرسنال أكثر من حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بـ13 لقبا، ثم مانشستر يونايتد بـ12 لقبا، ومن بعده تشيلسي وتوتنهام بـ8 ألقاب لكل منهما.