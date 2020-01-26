 هدف مباراة ليفربول ضد شروسبري تاون.. 1/0 للريدز (فيديو) – إرم نيوز‬‎

هدف مباراة ليفربول ضد شروسبري تاون.. 1/0 للريدز (فيديو)

هدف مباراة ليفربول ضد شروسبري تاون.. 1/0 للريدز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل كورتيس جونز الهدف الأول لناديه ليفربول، في المباراة التي تجمعه مع شروسبري تاون في الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي اليوم الأحد.

وجاء هدف كورتيس جونز في الدقيقة 15 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.


وسبق أن حقق ليفربول لقب كأس الاتحاد الإنجليزي 7 مرات، آخرها موسم 2005/2006.

وآرسنال أكثر من حقق لقب كأس الاتحاد الإنجليزي بـ13 لقبا، ثم مانشستر يونايتد بـ12 لقبا، ومن بعده تشيلسي وتوتنهام بـ8 ألقاب لكل منهما.

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