3 صفقات ساخنة على مائدة مورينيو في توتنهام.. غاريث بيل ومهاجم برشلونة السابق وبطل المونديال

يسابق مسؤولو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي الزمن لحسم 3 صفقات مدوية قبل نهاية سوق الانتقالات الشتوية، التي تغلق أبوابها يوم الـ31 من يناير الجاري، أي بعد 5 أيام من الآن.

وفقد توتنهام نجمه وهدافه الأول هاري كين نتيجة الإصابة التي ستبعده عن صفوف السبيرز لمدة 4 أشهر تقريبا، كما أن الدنماركي كريستيان إريكسين يقترب من الرحيل خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إنتر ميلان الإيطالي؛ وهو ما دفع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق للبحث عن لاعبين لسد العجز في الصفوف.

وحسب صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية، فإن مورينيو يضع 3 صفقات على رأس أولوياته خلال الميركاتو الشتوي الجاري، يتصدرهم الويلزي الدولي غاريث بيل، نجم نادي ريال مدريد الإسباني.

وحسب الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، فإن إدارة توتنهام تسعى بقوة لحسم صفقة انتقال بيل إلى السبيرز قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوية، في ظل رغبة مورينيو الشديدة في الحصول على خدمات اللاعب البالغ من العمر 30 عاما، في ظل الأزمات المتكررة بينه وبين مدربه الفرنسي في ريال مدريد زين الدين زيدان، وكذلك إدارة الميرينغي.

وأشارت إلى أن الصفقة تتجه نحو الشراء النهائي، في ظل رفض إدارة الريال مبدأ الإعارة، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة توتنهام حاليا تقريب وجهات النظر مع اللاعب، في ضوء ارتفاع راتبه، الذي يبلغ 650 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

وفي السياق ذاته، أكدت ”إكسبريس“ في تقرير حصري أن مورينيو يرغب أيضا في ضم باكو ألكاسير، مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني وبرشلونة السابق، وكذلك ماريو غوتزه، لاعب وسط دورتموند، صاحب هدف تتويج ألمانيا بكأس العالم 2014، إلى صفوف توتنهام في الميركاتو الشتوي الجاري، لتعويض إصابة هاري كين، والرحيل المرتقب لإريكسين.

ويحتل توتنهام حاليا المركز السادس في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ، بفارق 6 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ويلتقي توتنهام في دور الـ16 لدوري الأبطال مع نادي لايبزيغ الألماني.