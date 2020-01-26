ريال مدريد أم يوفنتوس.. تصريحات رايولا تثير الجدل مجددا بشأن مستقبل بول بوغبا

غاب الفرنسي بول بوغبا عن الملاعب منذ نهاية سبتمبر الماضي، إلا أنه حاضر وبقوة في تقارير الصحافة الأوروبية، التي لا تتوقف عن نشر التقارير المتعلقة بمستقبله خلال العام المقبل.

وارتبط بوغبا، نجم وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالانتقال إلى نادي ريال مدريد الإسباني، أو العودة إلى ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، إلا أنه استمر رفقة المانيو، قبل أن يتعرض لإصابة عضلية، ثم مرض آخر غامض، ما أجبره على الابتعاد عن المباريات منذ يوم 30 سبتمبر الماضي.

وبحسب صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد التقطت خيط صفقة بوغبا مرة أخرى، بعد التصريحات التي أدلى بها مدير أعماله الإيطالي مينو رايولا، والخاصة باحتمالات رحيل اللاعب الفرنسي الدولي عن مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر يونايتد ينتهي في صيف 2021، ما يعني أن إدارة المانيو ستكون مجبرة على بيعه الصيف المقبل، حتى لا يكون صفقة مجانية بعد 18 شهرا من الآن.

ونقلت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الأحد، عن رايولا في تصريحات لصحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية، قوله: ”من حق جماهير يوفنتوس أن تحلم بعودة بوغبا لارتداء قميص البيانكونيري مرة أخرى“.

وكان بوغبا قد انتقل من يوفنتوس إلى مانشستر يونايتد في صيف 2016 مقابل 105 ملايين يورو، ليكون اللاعب الأغلى في العالم وقتها.

وأضاف رايولا: ”يتعين على جماهير يوفنتوس أن تحلم بعودة بوغبا، لأن الحلم هو أساس الحياة، ولكن الواقع هو الذي يحكم المستقبل، وهذا ليس هو الوقت المناسب للحديث عن مستقبل بوغبا، ووجهته المتوقعة في الموسم الجديد“.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة مانشستر يونايتد حاولت مرارا تجديد عقد بوغبا، 26 عاما، إلا أن جميع المفاوضات بين الطرفين لم تسفر عن شيء، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام رحيل وشيك طال انتظاره للنجم الفرنسي، سواء إلى ريال مدريد، بناء على رغبة مواطنه زين الدين زيدان مدرب الميرينغي، أو إلى يوفنتوس الذي يريد ضم اللاعب إلى صفوفه مرة أخرى.