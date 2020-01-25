ساوثهامبتون يعرقل توتنهام بهدف متأخر في كأس الاتحاد الإنجليزي

وسط أسبوع مليء بالشكوك حول مستقبل مباريات الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أصبح توتنهام هوتسبير ضمن 4 فرق ستضطر للعب مجددًا في الدور الرابع للبطولة بعد يوم شهد ندرة في الأهداف وصلابة دفاعية.

واستقبل فريق المدرب جوزيه مورينيو، الفائز باللقب 8 مرات، هدفًا قبل 3 دقائق على النهاية عبر سفيان بوفال خلال التعادل 1-1 على ملعب ساوثهامبتون،‭ ‬اليوم السبت.

وبدا أن توتنهام، الذي غاب عن تشكيلته كريستيان إريكسن وسط توقعات بانتقاله إلى إنتر ميلان، بعد غدٍ الاثنين، مقابل 16.8 مليون جنيه إسترليني (22.08 مليون دولار)، في طريقه للانتصار بعد هدف سون هيونج-مين بتسديدة منخفضة بعد عمل مميز من ديلي آلي.

لكن ساوثهامبتون تعادل قبل النهاية عبر بوفال بعد مجهود جيد من داني إنغز ليضطر مورينيو لخوض مباراة إعادة جديدة.

وقال مورينيو الفائز باللقب مع تشيلسي في 2007:“سنسلك الطريق الصعب، ولا نريد مباراة أخرى لكن هذا هو الواقع، ومن الأفضل التعادل بدلًا من الهزيمة“.

وانتهت مواجهة نيوكاسل وأوكسفورد يونايتد وأخرى بين كوفنتري سيتي وبرمنغهام سيتي بالتعادل دون أهداف، بينما تعادل كارديف سيتي 1-1 مع ريدينغ.

وفاز نوريتش سيتي 2-1 على بيرنلي في المواجهة الوحيدة بين فريقين من الدوري الممتاز، بينما خسر وست هام يونايتد 1-صفر أمام مدربه السابق سلافن بيليتش الذي يقود وست بروميتش ألبيون فريق الدرجة الثانية.