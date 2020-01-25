تقارير تكشف مدة غياب ساديو ماني عن نادي ليفربول

كشفت تقارير صحفية أن النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول الإنجليزي، سيغيب عن فريقه لمدة 3 أسابيع؛ بسبب الإصابة.

وكان ماني تعرض لإصابة أثناء مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون، الخميس الماضي، غادر على إثرها الملعب بعد مرور 30 دقيقة من أحداث اللقاء.

وأكد ليفربول، أمس الجمعة، أن ماني يعاني من إصابة في أوتار الركبة، ولكن لم يكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

فيما كشفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، أن ساديو سيغيب عن الملاعب لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع؛ بسبب الإصابة في أوتار الركبة.

وأوضحت أن ماني سيكون جاهزا للعودة إلى الملاعب في نهاية شهر فبراير المقبل، خلال مواجهة الريدز أمام أتلتيكو مدريد بدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب ماني عن المباراة المقبلة لليفربول ضد شروسبري تاون، والمقرر لها، غدا الأحد، في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي، بالإضافة إلى مباراة ويست هام يونايتد المؤجلة، يوم الأربعاء المقبل، وأيضا مواجهات ساوثهامبتون ونورويتش سيتي بالبريميرليغ.