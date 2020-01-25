كافاني يرفض عرضا ضخما من مانشستر يونايتد ويصر على أتلتيكو مدريد

أشارت تقارير صحفية إلى أن إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان رفض عرضا مغريا من مانشستر يونايتد.

وكافاني البالغ من العمر 32 عامًا ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

وأبدى مانشستر يونايتد وتشيلسي اهتمامهما بضم مهاجم نابولي السابق، لكن أتلتيكو مدريد يظل المرشح الأبرز لضم اللاعب.

وزادت حاجة يونايتد إلى مهاجم في الأسبوع الماضي، حيث واجه ماركوس راشفورد مشكلة في ظهره ستبعده عن الملاعب ثلاثة شهور.

وتشير تقارير صحفية في فرنسا إلى أن مانشستر يونايتد قدّم عرضا كبيرا لكافاني، في محاولة لإغرائه باللعب في أولد ترافورد.

ويملك كافاني حرية التفاوض مع كافة الأندية خلال الشهر الحالي، وقد تقدم مانشستر يونايتد بعرض يبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا، بالإضافة إلى مكافأة ضخمة عند التوقيع.

وذكر موقع ”Foot Mercato“ أن هذا العرض هو ذاته الذي تقدم به أتلتيكو مدريد ورفضه باريس سان جيرمان بالفعل، لكن كافاني رفض عرض مانشستر يونايتد بنفسه؛ لأنه يريد الانتقال لنادي العاصمة الإسبانية.

وأبدى كافاني مهاجم باليرمو السابق استعداده للانتظار حتى الصيف المقبل للانتقال مجانا في حال عدم موافقة سان جيرمان على رحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، خاصة وأن النادي الفرنسي يطلب الحصول على نحو 20 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عنه.

وتقدم كافاني بعرض لطلب الرحيل عن سان جيرمان خلال الشهر الحالي، وقد وافق النادي على السماح له بالرحيل لكن مقابل المبلغ الذي يريده النادي.

وكشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية عن أن كافاني يمثل أولوية لدييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو هذا الشتاء، ولكن المفاوضات الجارية بين النادي الإسباني ونظيره الفرنسي لا تسير على ما يرام في ظل رغبة سان جيرمان الاحتفاظ بكافاني حتى نهاية عقده.

وقال البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي في سان جيرمان: ”قلنا دائمًا نفس الشيء بالنسبة لكافاني. كنا نأمل أن يبقى في النادي. لقد طلب المغادرة. نحن ندرس الموقف. كان لدينا عرض من أتلتيكو مدريد لكنه لا يساوي قيمة اللاعب. لست متأكدًا من أن كافاني سيكون هنا في فبراير“.

وأضاف: ”سنرى ما سيحدث في الأيام المقبلة، لكننا نستمع إلى كافاني لأننا نحترمه. أصبح الأمر أكثر وضوحًا لأنه في نهاية عقده“.