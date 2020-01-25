صحيفة: آرسنال على أعتاب التعاقد مع لاعب مانشستر سيتي السابق

قالت صحيفة ”مترو“ البريطانية إن نادي آرسنال الإنجليزي اقترب بشدة من التعاقد مع البرازيلي بابلو ماري، مدافع نادي فلامنغو، خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالي.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن شبكة ”غلوبوسبورت“ البرازيلية، إلى أن المفاوضات التي قادها البرازيلي إيدو، المدير الرياضي لنادي آرسنال، مع إدارة فلامنغو خلال الساعات الأخيرة، نجحت في تقريب المسافات بين الطرفين، وبالفعل وافق مسؤولو وصيف بطولة العالم للأندية، وبطل كأس ليبرتادوريس، على بيع بابلو ماري.

وأكدت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، أن بابلو ماري سيصل إلى لندن خلال الساعات القليلة المقبلة، لإجراء الكشف الطبي، تمهيدا لإعلان الصفقة رسميا، خاصة بعد أن التقطت عدسات المصورين صورة للمدافع البرازيلي برفقة مواطنه إيدو، قبل السفر إلى لندن.

وتابعت ”من المتوقع أن تبلغ قيمة صفقة بابلو ماري، البالغ من العمر 26 عاما، ما يقرب من مليوني جنيه إسترليني“.

وتأتي رغبة آرسنال في التعاقد مع بابلو ماري في ظل حاجة مييكل أرتيتا، المدرب الجديد للغانرز، لتدعيم دفاعات الفريق مع الأخطاء الدفاعية القاتلة التي يرتكبها لاعبو الفريق، خاصة في مركز قلب الدفاع، والتي تسببت في اهتزاز شباك آرسنال 34 مرة في 24 مباراة خلال الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل آرسنال حاليا المركز العاشر في جدول المسابقة، برصيد 30 نقطة، بفارق 10 نقاط عن آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وسبق لمانشستر سيتي التعاقد مع بابلو ماري صيف 2016 من نادي جيمانستيك الإسباني، إلا أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة رفقة مانشستر سيتي، وتمت إعارته إلى ناديي بريدا الهولندي، ثم ديبورتيفو لاكورونا الإسباني، قبل أن ينتقل إلى فلامنغو نهائيا في صيف 2019 مقابل مليون يورو.