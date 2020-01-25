جماهير مانشستر يونايتد تخطط لانسحاب جماعي من ملعب أولد ترافورد

قالت تقارير صحفية بريطانية إن جماهير نادي مانشستر يونايتد وجهت تهديدا مباشرا لإدارة الفريق بتنظيم أكبر تظاهرة احتجاجية في تاريخ ”أولد ترافورد“، في ظل النتائج السيئة التي يعاني منها الفريق خلال المواسم الأخيرة.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأصبح مهددا بعدم المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لأنه يبتعد بفارق 6 نقاط عن تشيلسي، صاحب المركز الرابع في جدول المسابقة.

وخسر مانشستر يونايتد آخر مباراتين أمام ليفربول على ملعب أنفيلد، ثم بيرنلي على ملعب أولد ترافورد، بنتيجة واحدة، وهي 0/2، ما أشغل غضب جماهير مانشستر يونايتد ضد إدارة النادي، وخاصة الرئيس التنفيذي إد وودوارد، وعائلة غليزر المالكة للنادي الإنجليزي العريق.

وقالت صحيفة ”إكسبريس“ إن جماهير مانشستر يونايتد تخطط لأكبر عملية انسحاب من مدرجات أولد ترافورد خلال مباراة الفريق المقبلة أمام وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، والمقررة يوم السبت المقبل، الأول من فبراير.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم السبت، إلى أن جماهير مانشستر يونايتد ترغب في توصيل رسالة واضحة ومباشرة إلى إدارة النادي بأن طريقتهم في التخطيط لمستقبل الفريق حققت فشلا ذريعا خلال السنوات الأخيرة.

وأكدت أن الجماهير بدأت بالفعل في الحشد للانسحاب من ملعب أولد ترافورد في الدقيقة 58 من مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون يوم السبت.

وتابعت ”يأمل منظمو الحركة الاحتجاجية إقناع الآلاف من جماهير مانشستر يونايتد بالمشاركة في الانسحاب من ملعب أولد ترافورد، كي تكون الرسالة مؤثرة“.

ورغم النتائج السلبية حتى الآن، فإن إدارة مانشستر يونايتد فشلت في ضم أي لاعب جديد إلى صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوي، وخاصة برونو فرنانديز، نجم وسط سبورتنغ لشبونة البرتغالي، في ظل الخلافات المالية حول الصفقة حتى الآن.

وسيغلق باب الانتقالات الشتوية يوم 31 يناير الجاري، أي قبل يوم واحد على مباراة مانشستر يونايتد وولفرهامبتون.