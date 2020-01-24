تغريم مانشستر يونايتد بسبب تصرفات لاعبيه خلال مباراة ليفربول

فرض الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (26288 دولارا) على مانشستر يونايتد لإخفاقه في ضبط تصرفات لاعبيه خلال الهزيمة 2-صفر أمام ليفربول المتصدر مطلع هذا الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأوضح الاتحاد أن يونايتد تقبل العقوبة التي تفرض بشكل معتاد ردا على ارتكاب مثل هذه المخالفات.

وحدثت الواقعة في الدقيقة 26 في المواجهة بين الفريقين على ملعب آنفيلد، حين أحاط خلالها عدد من لاعبي يونايتد بالحكم كريج بوسون بعد أن احتسب في البداية هدفا سجله روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول.

وبعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد تم إلغاء الهدف بداعي وجود خطأ ارتكبه فيرجيل فان دايك ضد ديفيد دي خيا حارس يونايتد قبل الهدف، وتلقى دي خيا إنذارا بسبب الاعتراض على قرار الحكم.

وجاءت العقوبة على يونايتد لفشله في ضمان تصرف لاعبيه ”بصورة لائقة“.