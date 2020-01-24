هل يكون أداما تراوري صفقة ليفربول المقبلة بعد إشادة كلوب؟

خطف المهاجم الإسباني، ذو الأصول المالية، أداما تراوري، الأضواء في المباراة النارية التي أقيمت مساء أمس الخميس، بين وولفر هامبتون وليفربول في المرحلة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، البريمييرليغ.

وحقق ليفربول انتصاره الثاني والعشرين في الدوري الإنجليزي، بعد فوزه الصعب على مضيفه وولفرهامبتون 2-1 في الدقائق الخمس الأخيرة عن طريق نجمه البرازيلي روبرتو فيرمينو.

ورفع ليفربول رصيده إلى 67 نقطة في المركز الأول، ليقترب خطوة جديدة من التتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاماً، ويليه في الترتيب مانشستر سيتي، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين، برصيد 51 نقطة، ولا يزال أمام الريدز مباراة مؤجلة يمكن أن تؤدي إلى اتساع الفارق إلى 19 نقطة كاملة.

وكان أداما تراوري مصدر خطورة مستمر على دفاعات ليفربول طوال التسعين دقيقة، وبشكل خاص في الشوط الثاني، حيث عجز مدافعو الريدز عن إيقاف خطورته، ولولا تألق الحارس أليسون بيكر لاستطاع الدبابة تراوري هزّ شباك بطل أوروبا في مناسبة واحدة على الأقل.

وأشاد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بأداء تراوري، وقال إنه لاعب لا يمكن إيقافه.

وتابع بقوله: ”تراوري لاعب رائع، يؤدي بطريقة لا تصدّق، ولا يمكن إيقافه في أوقات كثيرة، يا له من لاعب، وبشكل عام فإن وولفرهامبتون فريق رائع ومتكامل، ومدربه البرتغالي نونو إسبريتو وضع بصمته على طريقة اللعب التي تؤدي إلى معاناة المنافسين أمام فريقه“.

وقال جوردان هندرسون، قائد ليفربول: ”تراوري لاعب قوي وسريع وشرس للغاية، من الصعب جداً مواجهته، ولكننا نجحنا في منعه من هز الشباك، واحتواء خطورته قدر المستطاع“.

على الجانب الآخر، أبدت جماهير ليفربول إعجابها الشديد بإمكانات أداما تراوري، وقالت إن اللاعب قدّم أوراق اعتماده أمام يورغن كلوب، من أجل ضمه إلى صفوف ليفربول في الموسم المقبل.

وبحسب صحيفة ”إكسبريس“ البريطانية فإن جماهير الريدز أكدت أن الطريقة التي لعب بها تراوري المباراة تؤكد رغبته في الانتقال إلى ليفربول، لقد كان شرساً وقوياً للغاية، ويبدو أنه أراد أن يغري كلوب بالتعاقد معه بعد نهاية الموسم الجاري.

وشارك تراوري، 23 عاماً، هذا الموسم في 35 مباراة، وأحرز 5 أهداف، وصنع 10 آخرين، ووصلت قيمته التسويقية حالياً إلى 28 مليون يورو، بحسب تقديرات موقع ”ترانسفير ماركت“.

وانتقل تراوري إلى وولفرهامبتون من مدلسبروه الإنجليزي في صيف 2018 مقابل 8 ملايين يورو، علماً بأنه سبق له اللعب في صفوف أستون فيلا، الذي انتقل إليه من نادي برشلونة الإسباني في صيف 2015.