ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 24 (صورة)

قاد البرازيلي روبيرتو فيرمينو مهاجم ليفربول، فريقه لفوز صعب على مضيفه وولفرهامبتون 2 – 1، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين للدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم ليفربول عن طريق قائده جوردان هندرسون في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك وولفرهامبتون التعادل عن طريق مهاجمه المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة 51 ، لكن فيرمينيو انتزع النقاط الثلاث لفريقه في الدقيقة 84.

كما قاد الأرجنتيني سيرجيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي فريقه إلى فوز ثمين على حساب مضيفه فريق شيفيلد يونايتد.

يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، النجم جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي وسجل 17 هدفا، ويأتي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو في المركز الثاني ويملك 16 هدفًا.

ويأتي 3 لاعبين في المركز الثالث على قائمة الهدافين وهم داني إنجز لاعب ساوثهامبتون، وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، وبيير إيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال، ولكل منهم 14 هدفا.

وسجل تامي أبراهام لاعب تشيلسي 13 هدفا، ويحتل المركز الرابع على قائمة الهدافين، وفي المركز الخامس يأتي محمد صلاح نجم ليفربول، وهاري كين هداف توتنهام، ورحيم سترلينغ لاعب مانشستر سيتي، وساديو ماني من ليفربول، ولكل منهم 11 هدفا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كاملًا: