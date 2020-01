تقارير: إصابة ساديو ماني مهاجم ليفربول في عضلات الفخذ الخلفية

قال مات كريتشيلي مراسل شبكة beIN SPORTS التلفزيونية من ملعب ولفرهامبتون واندرارز، إن إصابة السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول في عضلات الفخذ الخلفية، وإنها ليست خطيرة كما بدت.

وأضاف كريتشيلي في فيديو بثته القناة الناطقة بالإنجليزية بين شوطي مباراة الفريق أمام ولفرهامبتون واندرارز، أن تبديل ماني كان على سبيل الاحتياط.

وغادر ماني الملعب في الدقيقة 33، ليشارك بدلا منه الياباني تاكومي مينامينو الوافد الجديد على متصدر الدوري الإنجليزي.

