تقارير: إصابة ساديو ماني مهاجم ليفربول في عضلات الفخذ الخلفية

قال مات كريتشيلي مراسل شبكة beIN SPORTS التلفزيونية من ملعب ولفرهامبتون واندرارز، إن إصابة السنغالي ساديو ماني مهاجم ليفربول في عضلات الفخذ الخلفية، وإنها ليست خطيرة كما بدت.

وأضاف كريتشيلي في فيديو بثته القناة الناطقة بالإنجليزية بين شوطي مباراة الفريق أمام ولفرهامبتون واندرارز، أن تبديل ماني كان على سبيل الاحتياط.

وغادر ماني الملعب في الدقيقة 33، ليشارك بدلا منه الياباني تاكومي مينامينو الوافد الجديد على متصدر الدوري الإنجليزي.

وكان ليفربول متقدما بهدف للقائد غوردان هندرسون بعد ثماني دقائق من البداية، لكن ولفرهامبتون واندرارز تعادل في الدقيقة 51 عبر ضربة رأس من راؤول خيمينيز إثر تمريرة عرضية من أداما تراوري.

وفاز ليفربول، بطل أوروبا وكأس العالم للأندية، في آخر 19 مباراة في أنفيلد ولم يخسر على ملعبه في دوري الأضواء منذ أبريل/ نيسان 2017.

ويملك ليفربول 64 من 66 نقطة متاحة حتى الآن هذا الموسم ولم يخسر في آخر 39 مباراة، وهو رقم قياسي للفريق إذ جاءت آخر هزيمة بسقوطه أمام مانشستر سيتي في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

وهز فريق المدير الفني الألماني يورغن كلوب الشباك في جميع مبارياته في الدوري هذا الموسم، ليعادل أفضل سجل للفريق منذ بداية أي موسم، كما حافظ على نظافة شباكه في آخر ست مباريات.