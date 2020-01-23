شاختار الأوكراني يحدد سعر انتقال مدافعه ماتفيينكو إلى آرسنال الإنجليزي

تواصل إدارة نادي آرسنال الإنجليزي العمل على تدعيم صفوف الفريق في أسرع وقت، قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويركز الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني للغانرز على دعم مركز قلب الدفاع، بعد ظهور الثنائي موستافي وديفيد لويز بمستوى أقل من المطلوب خلال الموسم الجاري، ما أثر على نتائج الفريق اللندني.

وارتبط آرسنال منذ فتح باب الانتقالات الشتوية بالعديد من الأسماء لدعم خط دفاعه، وعلى رأسها جيروم بواتينغ نجم بايرن ميونيخ الألماني، وناثان أكي مدافع بورنموث الإنجليزي.

مدافع شاختار

أكدت تقارير إنجليزية أن آرسنال يسعى للتعاقد مع ميكولا ماتفيينكو قلب دفاع فريق شاختار دونيتسك الأوكراني خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ويحظى الدولي الأوكراني البالغ من العمر 23 عاماً فقط بإعجاب ميكيل ارتيتا، بعد ظهوره بمستوى مميز مع فريقه خلال مشاركته بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وقالت شبكة ”سكاي سبورتس“: إن إدارة شاختار حددت سعر انتقال ماتفيينكو إلى آرسنال.

وأوضح وكيل اللاعب أن هناك أكثر من ناد يسعى لضم ماتفيينكو، وأن إدارة النادي الأوكراني قد حددت قيمة انتقاله بـ30 مليون جنيه إسترليني.

وقال يوري دانشينكو وكيل اللاعب: ”في الآونة الأخيرة كنت على اتصال دائم أنا وزملائي مع إدارة أرسنال، وعقدنا عدة اجتماعات بخصوص ماتفيينكو“.

وأكمل: ”لقد تواصل أرسنال بالفعل مع شاختار، ونأمل أن تتم المفاوضات بنجاح“.

على الجانب الآخر، أشارت ”سكاي سبورتس“ إلى أن آرسنال يفضل إتمام الصفقة على سبيل الإعارة، بدلاً من شراء اللاعب بشكل نهائي.

إعجاب قديم

وأشارت ”سكاي سبورتس“ إلى أن أرتيتا سبق وأن واجه ماتفيينكو مرتين هذا الموسم، عندما كان معاوناً لبيب غوارديولا في الجهاز الفني لمانشستر سيتي.

وذكرت صحيفة ”مترو“ الإنجليزية، أن أرتيتا كان يريد التعاقد مع ماتفيينكو عندما كان مدرباً مساعداً مع مانشستر سيتي.

وأشارت نقلاً عن تقارير أوكرانية، أن أرتيتا اقترح التعاقد مع ماتفيينكو أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.